POLITICHE SOCIALI - Giovedì 25 maggio 2023 alle 12 l'inaugurazione. Progetto della Cooperativa Sociale Integrazione Lavoro A Baura nasce il "Giardino delle Cicale"

A Baura, presso la Corte "La Zanetta" in via Raffanello 77, gestita dalla Cooperativa sociale Integrazione Lavoro (che aderisce a Confcooperative Ferrara), il Presidente Nicola Folletti, insieme al Segretario Generale della Fondazione Estense Marianna Pellegrini, l'Assessore allo Politiche sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti e la Presidente di ASP Ferrara Cristina Pellicioni, giovedì 25 maggio 2023 alle 12, taglieranno il nastro per aprire il nuovo Giardino delle Cicale.

Il Giardino è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Conte Olao Gulinelli, ente collegato alla Fondazione Estense, che da anni segue e sostiene iniziative in ambito agricolo con finalità di inclusione sociale. Allestito all'interno della magnifica corte colonica del complesso della Corte "La Zanetta" - comunemente conosciuto come "Il fienile" di Baura - che comprende, anche e soprattutto, la Casa Famiglia e il "Civico 77", ovvero strutture destinate all'accoglienza diurna e residenziale.

Qui, persone "fragili", diversamente abili o con ritardi cognitivi, hanno la possibilità di stimolare le proprie abilità e lo sviluppo dei rapporti interpersonali, lavorando negli orti, nelle serre, nei laboratori di trasformazione o accudendo gli animali da fattoria che vivono in un vicino recinto, recentemente ampliato.

"Il Giardino delle Cicale si inserisce in un progetto più ampio, a marcata funzione sociale ed educativa, avente per destinatari principali gli ospiti più piccoli" commenta il Presidente Folletti "l'accoglienza e la conoscenza di sé e di ciò che ci circonda, rimangono infatti i punti cardine anche di questo spazio, che intende accogliere i bambini con giochi e postazioni laboratoriali in cui potranno svolgere attività "sensoriali" collegate a quanto offerto sia dalla fattoria didattica, sia dall'agricoltura sociale della Corte "La Zanetta" continua Folletti.

Il giardino sarà comunque aperto anche a coloro che vorranno passare qualche momento nella rilassante frescura all'ombra degli alberi, alle famiglie e ai gruppi che vorranno organizzare (anche in proprio) una scampagnata, con la possibilità di utilizzare il grande barbecue e i servizi offerti dagli operatori del ristorante del Fienile. Questa possibilità di "prenotare" il giardino per ritrovi, anche privati, è un aspetto importante che va sottolineato in quanto si va ad aggiungere alle altre attività volte all'autosostentamento di una struttura è prima di tutto luogo di accoglienza e cura di persone svantaggiate che, con l'aiuto dei tutor e dei servizi sociali, scoprono nuove abilità e risorse grazie alle quali si sentono parte attiva e utile della propria comunità.

Al termine dell'inaugurazione, verrà offerto un piccolo buffet realizzato utilizzando i prodotti coltivati alla Corte "La Zanetta". Per tutte le informazioni: www.integrazionelavoro.org

