POLIZIA LOCALE - Proseguono le azioni di contrasto allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti Individuato e denunciato spacciatore in via Bologna, condannato 'pusher' fermato in viale Belvedere

Non si fermano le operazioni della Polizia Locale per contrastare lo spaccio in città. Il 23 maggio scorso, infatti, gli agenti in borghese sono riusciti a fermare e denunciare un 39enne di origine africana.

Durante un appostamento, gli uomini della Locale hanno notato l'uomo che raggiungeva due persone a bordo della sua bicicletta con fare circospetto.

Nel vialetto ciclopedonale che congiunge via Verga a via Bologna, il 39enne ha consegnato due ovuli di cocaina agli uomini che lo stavano aspettando.

Vista la scena, gli agenti sono subito intervenuti bloccando lo spacciatore che, nel frattempo, aveva cercato di darsi alla fuga. L'uomo, portato al comando di via Tassoni, è stato denunciato per spaccio, mentre i due consumatori - entrambi cittadini ferraresi - sono stati segnalati alla Prefettura.

Sempre per spaccio è stato condannato dal Tribunale di Ferrara un cittadino nigeriano che, il 27 aprile scorso, era stato sorpreso dalla Polizia Locale di Ferrara a spacciare in zona mura di viale Belvedere. Secondo la sentenza, l'uomo dovrà scontare sei mesi di reclusione e pagare 1400 euro di multa.

(Comunicazione a cura dell'Ufficio Vicesindaco e Polizia Locale)

