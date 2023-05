BENI MONUMENTALI Dal 31-05 all'8-06-2023: iniziative in Certosa per la Settimana dedicata ai cimiteri più significativi d'Europa SGUARDI INEDITI SULLA CERTOSA MONUMENTALE PER LA SETTIMANA DEI CIMITERI EUROPEI

Ferarra, 25/05/2023. Dal 31 maggio all'8 giugno iniziative in Certosa Monumentale per la Settimana dedicata ai cimiteri più significativi d'Europa.

La Certosa Monumentale di Ferrarasarà ancora una volta parte del WDEC 2023 - Settimana alla Scoperta dei Cimiteri Europei promossa da ASCE - Association of Significant Cemeteries of Europe: dal 31 maggio all'8 giugno, un palinsesto di iniziative sostenute da Ferrara Tua, in collaborazione con InFerrara e Teatro Ferrara Off, per valorizzare il patrimonio inestimabile rappresentato dal Cimitero Monumentale cittadino.

Per celebrare la ricorrenza verrà proposto un pacchetto di visite guidate gratuite offerte da Ferrara Tua, sia in italiano che in lingua inglese,per permettere a turisti e cittadini di scoprire e riscoprire il patrimonio storico - artistico della Certosa di Ferrara attraverso trepercorsi:‘Storie di Ferrara' e ‘Le sette arti',riprendendo e arricchendo due su tre itineraripensati per la visita autonoma, disponibili anche online sul sito www.certosadiferarra.it ; infine, ‘La Certosa Monumentale',dipingerà una panoramica generale tra storia, radici, patrimonio artistico del Museo a Cielo Aperto cittadino in un incontro virtuoso con la città stessa.

Il programma delle visite guidate:

Mercoledì 31 maggio

La Certosa Monumentale - dalle 19.30 alle 21.00, lingua italiana

Venerdì 2 giugno

La Certosa Monumentale - dalle 11 alle 12.30, lingua italiana

Storie di Ferrara - dalle 15 alle 16.30, lingua italiana

Sabato 3 giugno

Storie di Ferrara - dalle 11 alle 12.30, lingua italiana

Storie di Ferrara - dalle 15 alle 16.30, lingua inglese

Storie di Ferrara - dalle 19.30 alle 21.00, lingua italiana

Domenica 4 giugno

Le Sette Arti - dalle 11 alle 12.30, lingua italiana

La Certosa Monumentale - dalle 15 alle 16.30, lingua inglese

Le visite guidate sono a cura di InFerrara e prenotabili sul sito www.inferrara.it

Per informazioni infotur@comune.fe.it o 0532-419190.

Per completare il palinsesto, mercoledì 7 e giovedì 8 giugno alle 19 nei giardini della Certosa, in programmalo spettacolo di danza contemporanea Dialogo terzo: IN A LANDSCAPE di CollettivOCineticO e Alessandro Sciarroni, con Simone Arganini, Teodora Grano, Carmine Parise, Angelo Pedroni, Francesca Pennini e Stefano Sardi.

Lo spettacolo, nomination Premio UBU 2021 come ‘Miglior spettacolo di danza' e ‘Migliori costumi', è parte del programma della settima edizione del Festival Bonsai, rassegna di spettacoli teatralia cura di FerraraOff.

Sarà previsto un biglietto di ingresso di 8 euro - ridotto a 5 euro per studenti UniFE, under18, over 65 soci Arci, dipendenti Cidas -, acquistabile online sul sito www.festivalbonsai.it per informazioniinfo@ferraraoff.it

Si ringraziano il Comune di Ferrara, Teatro Ferrara Off, ASCE - Association of Significant Cemeteries in Europe, Utilitalia Sefit e InFerrara per sostegno e collaborazione.

