FIERE E MERCATI - Da giovedì 1 giugno a domenica 4 giugno 2023. In programma anche degustazioni a bordo del battello "Nena" "Calici d'Estate": nella Nuova Darsena di Ferrara degustazioni di vini e proposte gastronomiche

Dall' 1 al 4 giugno 2023 torna per la sua quarta edizione "Calici d'Estate", degustazione eno-gastronomica con produttori e cantine d'Italia, che si svolgerà in una location estiva, il lungo canale della Nuova Darsena di Ferrara, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale.

Quattro giorni dedicati al buon vino e un allestimento che richiama l'estate. Saranno presenti diversi produttori di vini e alcune proposte gastronomiche, con degustazioni a bordo di un battello in navigazione, alla scoperta di una Ferrara "nascosta".

Dalle 19 alle 24 di giovedì 1 giugno, dalle 18 alle 24 di venerdì 2 e sabato 3 e dalle 16 alle 22 di domenica 4, l'appuntamento è all'info point, per acquistare il ticket e prender parte alla degustazione.

Il ticket (sul sito https://feshioneventi.it/prodotto/calici-destate-2023/ in prevendita a 10€ per il primo step, 12€ e 15€ se acquistato durante l'evento), comprende:

- 1 porta calice con un calice (calice con cauzione)

- 10 Soli D'oro con cui scegliere la propria degustazione tra i piatti proposti e i vini proposti.

* Ogni piatto ha valore di 2,3 o 4 soli d'oro

* Ogni calice ha valore di 1, 2 o 3 soli d'oro in base all'etichetta

Ad accompagnare il tutto ci sarà musica al vivo e dj set.

Programma Masterclass in battello:

degustazioni guidate a bordo della "Nena" che si svolgeranno durante l'evento "Calici d'Estate" dal 1 al 4 giugno 2023, solo su prenotazione. Degusterete degli ottimi vini mentre navigherete sulla darsena in compagnia di produttori ed esperti del settore

- Giovedì 1 giugno dalle 18 alle 19

"degustazione dei vini della Valpolicella con l'azienda Vinicola Nepos Villae" a cura del Produttore

Costo: 20€

- Venerdì 2 giugno dalle 18 alle 19

"Il Brunello di Montalcino - Tenute Silvio Nardi dai tanti Sangiovese alle Cru" a cura del produttore, sommelier e wine blogger Elisa Nardi - "Wineeventi Toscana" Costo: 30€

- Sabato 3 giugno dalle 19:30 alle 20:30

"Banchetto fluviale - in viaggio con la corte Estense" - Percorso di Analisi Sensoriale enogastronomico ferrarese guidato, in esplorazione, navigando tra le mura della città di Ferrara in compagnia dei produttori. A cura di Marco Simoni. Costo: 15€

- Domenica 4 giugno dalle 18 alle 19

"Gli Ancestrali autoctoni di Romagna-quando l'innovazione abbraccia i metodi più antichi" Azienda Vinicola Bulzaga di Brisighella. A cura del produttore, Silvia Grossi titolare di Enoteca La Vineria di Ferrara e il sommelier Ais Michele Ronconi Costo: 15€

Prenotazioni: https://feshioneventi.it/prodotto/masterclass-in-battello-a-calici-destate-2023/

Programma Musicale

Giovedì 1 Giugno: dj set

Venerdì 2 Giugno: Millenial z party - dj set

Sabato 3 Giugno: "Jally & Jam Jazz" - gruppo dal vivo

Domenica 4 Giugno: "Alex Ess Dj" - dj set

Aziende vinicole:

Carreccia (Liguria), Seirole (Piemonte), Az. Agricola Criolin (Piemonte), Distilleria Ceschia (Friuli Venezia Giulia), La Pescinella (Toscana), Le Crete (Toscana), Provinciale Bolgherese (Bolgheri-Toscana), De Riz (Veneto-Conegliano), Nepos Villas (Veneto-Valpolicella), Pezzalunga (Vicenza-Veneto), X Prese (Veneto), La Vite di Monica (Veneto), Di Mio (Valdobbiadene-Veneto), Pettyrosso (Emilia Romagna), Ca Bindola (Emilia Romagna), Nebbia e Sabbia (Emilia Romagna), Opera 02 (Modena - Emilia Romagna), Zanchi (Umbria), Vigna degli Estensi (Marche), Sant'Isidoro (Marche), Cantina Sacco (Campania), Barone di Bolaro (Calabria), Angelo Maffione (Puglia), Castiglia (Sardegna), Paesano Liquori (Sicilia), L'Altracantina (Sicilia), Lo Cicero Giuseppe (Sicilia), Birra Balus.

Aziende Gastronomiche:

Maninfarina, Love Gargano, Caseificio San Lucio Montardone, Agriturismo La Florida, Crudo Itinerante, A.d. Food Eventi,

Sponsor: Estense Motori, Gdr, Stel e Polis

