BIBLIOTECA ALDO LUPPI - Mercoledì 7 giugno 2023 alle 17 appuntamento per bambini in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le iscrizioni Nel giardino della Luppi le letture per i più piccoli proposte dai ragazzi della scuola De Pisis

Continuano anche nel mese di giugno gli appuntamenti del mercoledì pomeriggio con le letture di 'Belle storie' per bambini alla biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto (via Arginone 320, Ferrara).

Il prossimo 7 giugno alle 17 il giardino della biblioteca ospiterà i ragazzi della scuola De Pisis che leggeranno ai bambini e alle bambine i loro libri digitali con fiabe della tradizione.



L'incontro è a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: