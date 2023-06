FIERE E MERCATI - Banchi da corso Porta Reno a piazza Travaglio/via Bologna da venerdì 9 giugno a venerdì 21 luglio 2023 Configurazione temporaneamente modificata del mercato del venerdì in centro storico

Configurazione temporaneamente modificata del mercato per la giornata settimanale del venerdì e viabilità cambiata di conseguenza fino al 21 luglio 2023 nell'area di accesso al centro storico dalla parte sud di Ferrara.

La fase sperimentale della nuova configurazione del mercato del venerdì non comprende per queste settimane la disposizione dei banchi in piazza Trento Trieste, mentre viene mantenuta la collocazione su tutto corso Porta Reno, in via Amendola (all'angolo con piazza Matteotti) con un'estensione su tutta piazza Travaglio e nel primo tratto di via Bologna che arriva in piazza Travaglio. La nuova dislocazione sarà utilizzata nelle giornate di venerdì 9, 16, 23 e 30 giugno e 7, 14 e 21 luglio 2023, in vista dell'approvazione del nuovo Regolamento del commercio su area pubblica, che l'Amministrazione comunale sta condividendo con le Associazioni di categoria.

Per questo motivo in via Bologna - nel tratto della via dalla rotatoria con statua del Cavallo all'altezza dei civici 46 e del 23 fino a via Baluardi/piazza Travaglio - i veicoli non potranno più entrare (come già avviene per il mercato del lunedì) con istituzione del divieto di circolazione e di fermata tutti i venerdì dal 9 giugno al 21 luglio dalle 6 alle 16.

Divieto di circolazione e di fermata anche sull'intera piazza Travaglio, per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli degli operatori del mercato, necessari allo svolgimento della propria attività. Strada a fondo chiuso, infine, nel tratto di via Baluardi, tra via Spronello a via Bologna/piazza Travaglio.

Le linee di trasporto pubblico dovranno adeguare di conseguenza i propri percorsi, per il

periodo indicato, in considerazione della contemporanea indisponibilità al transito veicolare

di corso Porta Reno e corso Martiri della Libertà.

Immagini scaricabili: