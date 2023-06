BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 10 giugno 2023 alle 11 inaugurazione in via Grosoli 42. Ingresso libero "Circolo Caravaggio" in mostra alla Bassani le opere pittoriche degli allievi del corso di Loris Rossi

Sarà inaugurata sabato 10 giugno 2023 alle 11 alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Ferrara), la mostra collettiva degli allievi del corso di pittura "Circolo Caravaggio" tenuto dal maestro Loris Rossi. In esposizione le opere più significative realizzate durante l'anno 2022/2023.

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 10 luglio 2023 negli orari di apertura della biblioteca (dal martedì al sabato 9 - 13, mar, mer e gio 15 - 18.30).

Scarica la locandina mostra Circolo Caravaggio

Per info: tel. 0532 797414 - info.bassani@comune.fe.it.

â–º Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e della altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: