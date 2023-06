CONSIGLIO COMUNALE - Assemblea convocata lunedì 12 giugno 2023 alle 15 - DIRETTA ONLINE Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara - DOCUMENTAZIONE

Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara quella in programma per lunedì 12 giugno 2023 alle 15, nella sala consiliare di piazza Municipio 2 e con diretta online. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

Il piano dei lavori prevede l'esame di un question time (interrogazione a risposta immediata ai sensi dell'art. 1 c.2 del recolamento del Consiglio comunale), di sette odg e di cinque mozioni.

>> Diretta e archivio audio-video al link ferrara.consiglicloud.it/home e sul canale YouTube www.youtube.com/@consigliocomunalefe.

Questo, in dettaglio, il piano dei lavori della seduta del Consiglio comunale:

Comunicazioni del Presidente

Question time (art. 100 Regolamento del Consiglio comunale):

Cons. Dario Maresca (Gruppo Ferrara Bene Comune) - Parcheggio per biciclette in stazione (risponde il vicesindaco Nicola Lodi).

Mozioni e ordini del giorno:

1. Gruppo Ferrara Cambia e PD - Ordine del giorno relativo a promozione della cultura ebraica da parte della Regione Emilia Romagna e azioni di contrasto ai fenomeni di odio e razzismo antisemita (PG 86380 - 22/05/2023);

2. Gruppo Ferrara Bene Comune - Gruppo Ferrara Nostra - Gruppo PD - Gruppo Azione Civica _ Gruppo Movimento 5 Stelle - Gruppo Misto - Ordine del giorno sull'avvio della Convenzione per la riforma dei Trattati per un'Europa solidale e di prossimità (PG 66124 - 19/04/2023);

3. Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier (Cons. A. Mosso) - Mozione solidarietà popolo iraniano con risoluzione PG 31426 Cons. Mosso - Chiappini (PG 6035 - 12/01/2023);

4. Gruppi Consiliari Lega (Mosso) e Ferrara Nostra - Mozione restauro immagini sacre su edifici privati nel Centro Storico della Città di Ferrara e lapidi commemorative all'interno ex Caserma Pozzuolo del Friuli con emendamento Cons. A. Chiappini - A. Mosso PG 67421/23 (PG 24654 - 13/02/2023);

5. Gruppo Consiliare Ferrara Cambia - Ordine del giorno relativo a intitolazione di una strada o apposizione di targa commemorativa per Ginevra Canonici (PG 33483 - 24/02/2023);

6. Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Ordine del giorno per la realizzazione di uno spazio sportivo libero nelle vicinanze del baluardo di San Pietro (PG 55101 - 31/03/2023);

7. Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Ordine del giorno per la realizzazione di una aiuola commemorativa al gatto Jerry (PG 56414 - 03/04/2023);

8. Gruppi Lega - Ferrara Nostra - Ferrara Cambia - Prima Ferrara - Forza Italia - Fratelli d'Italia - Ordine del giorno relativo alla promozione di azioni di tutela all'incolumità del personale sanitario italiano (PG 72130 - 03/05/2023);

9. Gruppo Fe Nostra e Cons. Mosso - Mozione universalizzazione del divieto di ricorso alla surrogazione di maternità da parte del cittadino italiano ( PG 88800 - 25/05/2023);

10. Cons. A. Mosso e S. Franchini (Gruppo Lega) e Gruppo Ferrara Nostra - Mozione manutenzione corpi idrici Provincia di Ferrara (PG 90580 - 29/05/2023);

11. Cons. A. Mosso e S. Franchini (Gruppo Lega) e Gruppo Ferrara Nostra - Mozione sul completamento degli studi sull'opera attribuita a Dominikos Theotokòpoulos, anche conosciuto come El Greco, esposta alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara, appartenente al complesso museale autonomo delle Gallerie Estensi (PG 92027 - 31/05/2023);

12. Cons. M. Dall'Acqua Gruppo PD - Ordine del giorno su emergenza abitativa (PG 95156 - 07/06/2023).



