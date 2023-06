LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - Gli interventi e le modifiche alla circolazione nel territorio comunale di Ferrara dal 12 giugno 2023 Nuove pavimentazioni in via Tito Strozzi e via Matteo Maria Boiardo. Interventi su ponti, strade, segnaletica, illuminazione, sottoservizi e verde

Di seguito alcuni aggiornamenti relativi a lavori pubblici e provvedimenti di viabilità attualmente in corso o in partenza nella settimana del 12 giugno 2023 nel territorio comunale di Ferrara, condotti sotto la supervisione dei tecnici e degli operatori del Settore Opere pubbliche e Patrimonio del Comune di Ferrara.

>> NOVITA'

- In corso la ripavimentazione di via Tito Strozzi e via Matteo Maria Boiardo

Sono iniziati mercoledì 7 giugno 2023 i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per il rifacimento del manto stradale di via Tito Strozzi e di via Matteo Maria Boiardo nel tratto da corso Porta Po a via Arianuova. Nel periodo di esecuzione degli interventi, della durata prevista di 4 giorni lavorativi, sarà interdetto il transito veicolare nelle strade interessate.

Saranno ammessi al transito, nelle aree non interessate dai lavori (con temporaneo ripristino del doppio senso di marcia), solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso. In vigore anche il divieto di sosta 0-24.

A seguire sarà realizzata la segnaletica orizzontale.

La ditta esecutrice è la Impresa Coromano srl (di Bertinoro - Fraz. Fratta Terme - FC).

VIABILITA' - In via Bacchelli interventi di ricostruzione della sponda del canale Gramicia, dal 12 giugno per 7 giorni

A causa delle intense piogge avvenute nello scorso mese di maggio, si sono verificati cedimenti su di un tratto del canale Gramicia in via Bacchelli, a Ferrara. E' opportuno quindi intervenire per la messa in sicurezza della strada, con la stabilizzazione del corpo arginale.

I lavori, che saranno eseguiti dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, prevedono la ricostruzione della sponda franata con sasso, previa posa di telo geotessile, mentre la banchina sarà ripristinata con terra da cava.

I lavori inizieranno lunedì 12 giugno 2023 ed avranno una durata di circa 7 giorni. La viabilità sarà modificata con senso unico alternato (come da planimetria allegata) nel solo orario di lavoro, dalle 8.30 alle 17. (Comunicazione a cura del Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara)





VIABILITA' - Interventi di manutenzione al ponte di via Sabbiosa con interruzione della circolazione

Per consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione, programmati dal Comune di Ferrara, al ponte di via Sabbiosa, da lunedì 12 a mercoledì 14 giugno 2023, il tratto viario di via Casazza-via Sabbiosa sarà interrotto al transito (eccetto residenti e attività) tra via della Crispa e via Pomposa. Saranno ammessi al transito, nei tratti tra via Crispa e la rampa del ponte e tra via Pomposa e la rampa del ponte, i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso.

In vigore anche il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta su entrambi i lati della strada.

PONTI - In corso la manutenzione straordinaria del ponte di via Spinazzino

Sono ripresi, dopo una prima breve fase nell'autunno scorso, i lavori di manutenzione straordinaria programmati dal Comune di Ferrara per il ponte di via Spinazzino che conduce in via Cembalina. L'intervento prevede (con una spesa prevista di 250mila euro) la riparazione delle lesioni sulle spalle, interventi contro il degrado delle murature, la sistemazione delle armature, l'applicazione di protezione anticorrosiva, la ricostruzione dei calcestruzzi e opere di impermeabilizzazione e rinforzo. E' inoltre prevista l'esecuzione di giunti sul piano viabile per la quale sarà necessaria la CHIUSURA AL TRANSITO di via Spinazzino DAL 19 GIUGNO 2023 per due settimane circa.

- Ripristino manti stradali a cura di Hera, Inrete e Heratech - Aggiornamento del 9 giugno 2023

Prosegue il programma di lavori, a cura di Hera spa, Inrete spa e Heratech spa (eseguiti in accordo con i tecnici del Comune di Ferrara), per il ripristino di manti stradali, a seguito di interventi ai sottoservizi, in una serie di strade del territorio comunale di Ferrara

Questi i lavori previsti nei prossimi giorni:

- Via Medini (tratto di fronte al cn. 15) ripristino di tutta la sede stradale -

- Via Masaniello - tratto interessato dalla posa condotte del teleriscaldamento

- Via Bentivoglio - tratto interessato dalla posa condotte del teleriscaldamento

- Via Battara - tratto interessato dalla posa condotte del teleriscaldamento

- Via XXI Giugno - tratto interessato dalla posa condotte del teleriscaldamento

- Via Arginone - tratto da via Trenti a "Idrovoro Consorzio di Bonifica" interessato dalla posa di rete gas

- Via Bologna - tratto da via Foro Boario a via Aeroporto.

- ILLUMINAZIONE PUBBLICA: in corso l'opera di ammodernamento di altri 6.444 punti luce nel territorio comunale

Prosegue tra centro storico e frazioni l'opera di ammodernamento dell'intera rete comunale di illuminazione pubblica di Ferrara con il terzo e ultimo lotto di interventi di riqualificazione energetica e impiantistica previsti nel "Servizio di rendimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Ferrara", affidato ad Hera Luce srl.

Quest'ultimo lotto interesserà 6.444 punti luce e consentirà un risparmio energetico di oltre il 70% rispetto alla situazione attuale, con l'installazione di impianti luminosi di ultima generazione che orientano correttamente la luce verso le zone da illuminare, garantendo un importante

abbattimento dell'inquinamento luminoso.

Le opere consisteranno nella sostituzione dei vecchi apparecchi illuminanti, con nuovi apparecchi a sorgenti led ad alta efficienza, la sostituzione di 128 quadri elettrici, con installazione di quadri telecontrollati e telemanovrabili, la sostituzione di 85 km lineari di linee elettriche e la realizzazione di scavi e plinti di fondazione ove necessario.

AGGIORNAMENTO del 9 giugno 2023:

Dall'inizio dei lavori ad oggi sono stati sostituiti circa 1.696 apparecchi illuminanti dei 6.444 previsti.

La prossima settimana i lavori interesseranno:

- Loc. Monestirolo, Loc. San Bartolomeo in Bosco con opere di efficientamento energetico;

- via del Progresso e via Montessori Loc. Gaibanella, via Ricciarelli Loc. Aguscello, via Bologna (tratto da via Veneziani a via Sammartina), con opere di ammodernamento complessivo dell'impianto (posa nuovi pali, linee di alimentazione, apparecchi illuminanti LED, ecc...).

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

------------

>> AGGIORNAMENTI LAVORI IN CORSO

INTERVENTI STRADALI

- A Gaibanella lavori di rifacimento dei marciapiedi di via del Progresso, via Montessori e via Sansoni

Proseguono i lavori di demolizione e ricostruzione dei marciapiedi di via del Progresso, a Gaibanella, sul lato dei numeri civici pari, con chiusura al transito dalle 8 alle 17 (ammessi i residenti) nel tratto da via Faà di Bruno a via Montessori.

I lavori rientrano nell'opera, partita il 18 aprile 2023, a cura del Comune di Ferrara per il rifacimento dei marciapiedi (ambo i lati) di via del Progresso, via Montessori e via Sansoni, a Gaibanella (v. planimetria). Nelle tre vie il marciapiede verrà demolito e ricostruito con finitura in conglomerato bituminoso con miglioramento della fruibilità anche per persone disabili.

Il lavoro sarà eseguito nelle seguenti fasi:

- Prima Fase: predisposizione dei nuovi plinti della pubblica illuminazione in tutte le vie interessate dal rifacimento dei marciapiedi.

- Seconda Fase: demolizione e ricostruzione (a tratti) dei marciapiedi di via del Progresso, Montessori e Sansoni.

Salvo imprevisti i lavori avranno una durata complessiva di circa 6 settimane.

La viabilità per la prima fase non prevede la chiusura al transito veicolare, mentre nella seconda fase saranno interdetti al traffico veicolare (negli orari effettivi di lavoro) i tratti oggetto dei lavori.

Proseguono anche i lavori di realizzazione della nuova illuminazione pubblica, a cura di Hera Luce, su tutte e tre le vie.

L'impresa esecutrice dei lavori è la ditta Moretti s.r.l. Ferrara (FE).

A fine lavori sarà ripavimentata la carreggiata stradale della sola via del Progresso.

- Riqualificazione via Darsena: in corso la realizzazione della fognatura e dei nuovi marciapiedi sul lato nord; circolazione a senso unico in direzione di corso Isonzo

Proseguono i lavori per la riqualificazione della via Darsena, a cura del Comune di Ferrara. Fino al termine degli interventi, per permetterne l'esecuzione, sarà in vigore il SENSO UNICO di marcia su tutta la strada, con direzione da via Bologna VERSO CORSO ISONZO.

Completata la nuova pista ciclabile e pedonale sul lato sud della strada fino alla fine del fronte abitato verso via Bologna. Ultimata la piantumazione di 43 nuovi tigli nell'area verde tra la strada e la nuova ciclabile. Realizzata un'opera di urban art per la riqualificazione della cabina Enel presente lungo il percorso ciclabile. Già realizzato anche il nuovo sottofondo stradale e lo strato di base della pavimentazione sulla carreggiata sud su cui attualmente è deviato il traffico.

>>Attualmente prosegue la realizzazione della fognatura e dei marciapiedi sul lato nord.

Oltre al rinnovo di tutti i sottoservizi esistenti e dell'impianto di illuminazione, il progetto prevede il completo rinnovo della conformazione stradale, con l'inserimento di un filare di alberi e di un percorso ciclabile in sede propria. L'intervento rientra nell'ambito delle opere programmate dal Comune di Ferrara per l'area ex Mof-Darsena e finanziate dal Bando Periferie.

- 'Bando periferie': riqualificazione dell'area verde tra Piangipane e Ripagrande

Stanno procedendo i lavori di riqualificazione dell'area verde tra via Ripagrande e via Piangipane. Sarà ingrandita l'area verde con la creazione di marciapiedi perimetrali ad oggi in parte mancanti, sarà posata una nuova pavimentazione di pregio e sarà reso accessibile con rampe a norma il dislivello esistente tra le due vie all'altezza del bar 'Biancoazzurro'. Sarà inoltre allargato il tratto pedonale tra via Lucchesi e corso Isonzo. Tutti i percorsi e gli attraversamenti pedonali saranno resi accessibili.

Indicativamente nel mese di maggio (condizioni meteo permettendo), sarà effettuata la nuova asfaltatura dell'area, comprensiva della rotatoria di corso Isonzo.

------------

VIABILITA'

- Hera, partiti i lavori per il rinnovo della rete idrica di via Bologna a Ferrara, con brevi tratti a senso unico alternato

(Comunicazione a cura di Hera) Sono iniziati a Ferrara i lavori di Hera per il rinnovo della rete idrica di via Bologna - SS64 Porrettana, nel tratto compreso tra il km 136+800 e il Km 137+580, per una lunghezza complessiva di circa 900 metri. L'intervento coinvolge la corsia di destra in direzione Ferrara.

Per svolgere i lavori in sicurezza, l'area di cantiere non supera i 200 metri giornalieri e durante la loro esecuzione che, salvo imprevisti, termineranno entro cinque mesi, si è reso necessario modificare la viabilità nel tratto interessato, con l'istituzione di un senso unico alternato. Il cantiere è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18.

- Sicurezza circolazione: via delle Bonifiche chiusa al transito (eccetto autorizzati)

Il tratto di via Delle Bonifiche tra via Padova e via Santa Lucia è stato chiuso al transito (eccetto autorizzati), per limitare situazioni di pericolo per la circolazione, in considerazione dell'erosione di parte delle banchine lungocanale causata dalle recenti abbondanti piogge. Sono ammessi residenti e dipendenti delle attività nel tratto interessato.

- Sicurezza circolazione: in via Pontegradella in vigore il senso unico di marcia

Nel tratto di via Pontegradella da via D'Azeglio a via Ponte Ferriani è stato istituito il senso unico di marcia con direzione verso via Ponte Ferriani, per limitare situazioni di pericolo per la circolazione per rischio frane. In vigore, nello stesso tratto, anche il limite massimo di velocità 30 km/h e il divieto di transito a tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t. Le modifiche alla viabilità resteranno in vigore fino al termine dei lavori di ripristino delle sponde.

------------

MANUTENZIONE PONTI

- In corso una serie di interventi in via Trenti a Ferrara, con modifiche alla viabilità

Il 2 maggio 2023 sono iniziati i lavori di sostituzione di una trave in cemento armato in via Trenti, a Ferrara, nel tratto compreso tra la rotatoria Trenti-Drigo e la rotatoria Trenti-Arginone, nell'ambito del "Programma di manutenzione ponti e opere d'arte" del Comune di Ferrara. Le lavorazioni riguarderanno anche il risanamento dei manufatti in calcestruzzo gettati in opera mediante la ricostruzione dei copri ferri danneggiati e la protezione passivante delle armature esposte.

I lavori comporteranno l'istituzione del senso unico di marcia in via Trenti da via Drigo in direzione di via Arginone (direzione periferia) dal 2 maggio 2023 sino al termine dei lavori, previsto per il 22 giugno 2023 (salvo avverse condizioni meteo o eventuali criticità). Per il transito veicolare proveniente da Cassana-Porotto è consigliato l'utilizzo della via Modena per il raggiungimento del centro cittadino.

- Manutenzione del ponte di via Panigalli: ripristinata la viabilità

Dal 9 maggio scorso è stato riaperto al traffico il ponte di via Panigalli, oggetto nelle scorse settimane di lavori di manutenzione, a cura del Comune di Ferrara, non ancora terminati. Al momento la ditta esecutrice è in attesa della fornitura delle barriere di sicurezza per procedere all'installazione.

Il progetto di manutenzione del ponte in muratura, situato all'intersezione con la via Oppietto, prevedeva la ricostruzione e il consolidamento dei muri andatori, il consolidamento estradossale della volta, la realizzazione di nuovi cordoli in calcestruzzo armato e opere di protezione spondale.

- Ponte di via Saccona riaperto alla circolazione

A conclusione delle operazioni di collaudo, il 29 maggio 2023, il nuovo ponte di via Saccona è stato aperto al transito.

La realizzazione della nuova struttura rientra nel programma delle opere del Comune di Ferrara per la manutenzione e la messa in sicurezza dei ponti del proprio territorio.

In particolare, il nuovo ponte di via Saccona è frutto dei lavori partiti nel gennaio scorso con la demolizione della precedente struttura che presentava condizioni di degrado piuttosto avanzato.

Il nuovo ponte è stato costruito con strutture portanti prefabbricate in calcestruzzo (scatolari). L'impalcato è costituito da una soletta di 30 cm di spessore e sui due lati paralleli alla carreggiata sono stati realizzati cordoli su cui sono state fissate le nuove barriere stradali. Il piano viabile, attualmente in stabilizzato (come una strada bianca) sarà asfaltato nel prossimo mese di ottobre.

Il periodo di sospensione dei lavori consentirà a Hera di riposizionare una tubazione rimossa durante le demolizioni e permetterà la maturazione dei necessari tempi tecnici di assestamento del sottofondo stradale per il completamento della pavimentazione.

L'esecuzione dei lavori è a cura della ditta "Stradedil Srl" (Boccassuolo - MO).

-----------

SEGNALETICA

- Interventi di segnaletica nel territorio comunale. Zona 30 in via Arginone

L'8 maggio 2023 ha preso il via una serie di interventi di segnaletica verticale e orizzontale in varie vie del territorio comunale, per rendere esecutive alcune nuove ordinanze sindacali permanenti di viabilità, tra cui quella relativa all'istituzione del limite di velocità a 30 km nel tratto di via Arginone dall'intersezione con via Piopponi all'intersezione con via Ladino

La ditta che eseguirà le lavorazioni in oggetto è "Segnaletica Stradale Conselvana di Destro Paolo & c. snc" di Conselve (PD). Nel periodo di esecuzione dei lavori non sono previste modifiche alla circolazione nelle strade interessate.



- Nuova segnaletica orizzontale per una serie di fermate bus e spazi sosta

Sono iniziati il 31 marzo 2023 i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per il tracciamento della segnaletica orizzontale delle fermate urbane del trasporto pubblico collettivo di linea e delle corsie preferenziali/riservate bus, stalli disabili, di carico/scarico merci, cordolature rotatorie e isole rialzate.

Nelle strade interessate vi potranno essere rallentamenti della circolazione, ma non sono previste deviazioni o chiusure al traffico veicolare; i lavori non saranno eseguiti nelle ore di punta (7-8:30, 12-13 e 17-18).

La ditta che eseguirà le lavorazioni è la "Calore Loris ".

-----------

BENI MONUMENTALI

- In corso il restauro manutentivo del coperto dell'ala est del Palazzo Ducale di Ferrara

Hanno preso il via i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per il restauro manutentivo del coperto dell'ala est del Palazzo Ducale di Ferrara. Gli interventi prevedono il rimaneggiamento del tetto con l'installazione di uno strato impermeabilizzante al fine di evitare infiltrazioni d'acqua negli uffici comunali. In questi giorni sono in corso le operazioni di montaggio dei ponteggi in piazza Cortevecchia e in piazza Municipio e dei parapetti anticaduta sul lato di via Garibaldi.

La spesa complessivamente prevista ammonta a 200mila euro e sarà finanziata con risorse comunali.

Rup: Paolo Rebecchi (responsabile dell'U.O. Beni monumentali del Comune), progettista: Rossella Bizzi (U.O. Beni monumentali), coordinatore della sicurezza del progetto: Barbara Guerzoni.

Impresa esecutrice: De Giuli Costruzioni (Ferrara).

L'avvio dei lavori è stato programmato in questi giorni per permetterne la conclusione nel prossimo mese di luglio, e consentire poi l'avvio degli interventi, programmati sempre dal Comune di Ferrara, per la riqualificazione di piazza Cortevecchia.

-----------

INTERVENTI DI SCAVO A CURA DI HERA E INRETE - Aggiornamento del 9 giugno 2023

Questo l'elenco dei lavori in corso a cura di Hera spa e Inrete spa (eseguiti in accordo con l'Ufficio Scavi del Comune di Ferrara), per la posa di nuove condotte in diverse zone del territorio comunale:

- via Ripagrande: posa nuova condotta fognaria;

- via Frizzi (tratto da largo Castello a via della Luna):sostituzione condotta idrica e fognaria;

- via del Sostegno: posa nuova condotta fognaria;

- via Menotti Cova: posa nuova condotta fognaria;

- via Calzolai, tratto da via Acquedotto a via della Fossa: posa nuova condotta idrica;

- piazza Cortevecchia: posa nuova condotta idrica e fognaria

- cantiere di via Beethoven e via Kramer - posa condotte del TLR per allacciamento della nuova sede "Ado - Casa del Sollievo".

------------

INTERVENTI DI SCAVO A CURA DI TIM/FiberCop - Aggiornamento del 9 giugno 2023

Sono in corso interventi, a cura delle Società TIM / FiberCop, per la posa di nuovi impianti teefonici in diverse vie del territorio comunale di Ferrara. I lavori prevedono scavi con tecniche innovative (minitrincea e sonde che eseguono la trivellazione orizzontale sotterranea teleguidata) e brevi tratti di scavo tradizionale, in modo tale da arrecare il minor disagio possibile ai residenti e alla viabilità. Gli interventi sono programmati e condotti da Tim/Fibercop, in accordo e con la sorveglianza dell'Ufficio Scavi del Comune di Ferrara.

Al momento gli interventi sono in corso o in programma in: C.so I Maggio, Via Bagaro, C.so Porta Po (solo su marciapiedi), Via Smeraldina, Via Baraldi, Via Carboni, Via della Spagnara, Via Modena, Via Carletti, Via X Martiri, Via Tagliaferri, Viale Po, Via Porta Catena, Via A.F. Oroboni, Via dei Calzolai, Via Ribolla, C.so del Popolo, Via Miniera, Via Piopponi, Via X Martiri, Via Bellini, Via Ladino, Via Piopponi, Via Arginone, Via Ladino, Via Gualandi, Via L. Gavioli, Via N. Sauro, C.so Piave, Via San Giacomo, Piazzale della Stazione , Via Argine Ducale, Via Foro Boario, Via Argine Ducale, Via Fabbri, Via Ugo Bassi, Via Cisterna del Follo, Via Padova, Via Marconi, Via Bongiovanni, Viale Cavour, Via Ariosto, Via Aldighieri.

------------

VERDE PUBBLICO

- Manutenzione aree verdi e sfalci dell'erba

Prosegue il programma di interventi di manutenzione del verde nel territorio comunale a cura di Ferrara Tua, in accordo con l'Amministrazione comunale. Sono in corso in queste settimane gli interventi di sfalcio dell'erba programmati nelle aree verdi, parchi, banchine e bauletti stradali, cortili scolastici e cimiteri del territorio comunale.

Alla pagina https://programmaverde.ferraratua.it/website/planning il calendario degli sfalci dei prossimi giorni con l'indicazione delle zone interessate giorno per giorno

Immagini scaricabili: