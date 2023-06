100 MIGLIA A FERRARA - Passaggio a Ferrara il 13 giugno 2023. Presentazione in residenza municipale con ass. Fornasini e partner locali 1000 Miglia a Ferrara: la freccia rossa ancora fra i capolavori della cultura rinascimentale

Si è svolta venerdì 9 giugno 2023 nella sala degli Arazzi della residenza municipale la conferenza stampa di presentazione dell'evento "1000 Miglia Ferrara 2023 - Memorial Cesare Borsetti", in programma il prossimo martedì 13 giugno. All'incontro con i giornalisti sono intervenuti Matteo Fornasini, assessore al Turismo del Comune di Ferrara, Nicola Borsetti, organizzatore e titolare dello Studio Borsetti, partner organizzativo locale, Paolo Govoni, vicepresidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, Giambaldo Perugini, vicepresidente Automobile Club Ferrara, Claudio Gabellini, gen. D.A. comandante del COA.

"La manifestazione delle 1000 Miglia rappresenta una delle eccellenze della nostra città - ha sottolineato in apertura di incontro l'assessore comunale al Turismo Matteo Fornasini - e ci tengo a ringraziare anche a nome del sindaco Alan Fabbri, il Generale Gabellini comandante della base COA dell'Aeronautica, il rappresentante della Camera di Commercio Ferrara Ravenna Paolo Govoni e tutti i partner dell'iniziativa. Questo importante appuntamento internazionale vede avanzare tante richieste di coinvolgimento di altre città e noi con orgoglio siamo riusciti anche quest'anno a confermare l'evento e a valorizzarlo ulteriormente ospitandolo come tradizione nel cuore del centro storico. Come Amministrazione comunale stiamo mettendo in campo molte azioni a favore della promozione turistica e, dopo i difficili anni della pandemia, i dati turistici sono positivi, un segno che occorre continuare in questa direzione".

Ferrara, 9 Giugno 2023 - Ferrara è pronta ad accogliere il passaggio della 1000 Miglia 2023. Il passaggio avverrà martedì 13 giugno 2023 nel corso della prima giornata di gara che, una volta partita da Brescia, virerà in direzione lago di Garda e passerà da Desenzano, Sirmione e Peschiera. Dopodiché sarà la volta di Verona e Bovolone.

Anche per la 41^ edizione della rievocazione, il capoluogo Ferrarese accoglierà la 1000 Miglia. Attraverso Via Maragno, Via Fratelli Rossetti, Via Canapa, Via Bacchelli e Corso Ercole I d'Este gli equipaggi si affacceranno in Largo del Castello, dove sorge il monumento più rappresentativo della Città, il Castello Estense. Costeggiando il lato orientale proseguiranno lungo Corso Martiri della Libertà sino a Piazza Trento e Trieste dove vi sarà il terzo Controllo Orario di giornata. Torneranno poi su Corso della Giovecca e attraverseranno Piazzale delle Medaglie d'Oro per lasciare i territori emiliani ed immergersi nel contesto romagnolo. La prima auto ad arrivare sarà del Ferrari Tribute 2023: indicativamente dalle 16:30 le auto del Cavallino faranno il loro ingresso in città, seguite verso le 17:30 dal convoglio Green e immediatamente dalle auto storiche con il primo transito di 1000 Miglia previsto verso le ore 17:45.

A seguire la corsa passerà da Lugo, Imola e Forlì, ultima tappa prima dell'arrivo a Cervia-Milano Marittima. 1000 Miglia 2023 Sarà un anno ricco di novità per 1000 Miglia. L'edizione di quest'anno partirà con un giorno di anticipo e farà il suo esordio il format delle cinque giornate di gara, durante le quali le 405 vetture storiche partecipanti si sfideranno lungo un percorso dall'inedita lunghezza di oltre 2000 km, che passerà anche dal Piemonte come nel biennio 47-48. I finali di tappa saranno a Cervia-Milano Marittima, Roma, Parma e Milano.

Nella ricorrenza del Centenario dell'Aeronautica Militare poi, in ognuna delle giornate di gara sarà inserito un luogo simbolico per celebrare l'occorrenza: l'Aerobase di Ghedi, gli aeroporti di Pisignano e Piacenza San Damiano, il Museo Storico dell'Aeronautica a Vigna di Valle e il Comando 1a Regione Aerea di Milano.

Nell'anno della Capitale della Cultura, non avrebbe potuto che esserci una riconferma del profondo legame fra la Freccia Rossa e Brescia, che dopotutto è pur sempre la città della 1000 Miglia. A simboleggiare questo rinnovato sodalizio sarà un'opera d'arte di Sabine Marcelis, fresca di nomina a designer dell'anno, che 1000 Miglia donerà al Comune di Brescia durante l'inaugurazione del Villaggio in Piazza Vittoria.

1000 Miglia Ferrara 2023 "Memorial Cesare Borsetti"

Centro Storico di Ferrara, Martedì 13 Giugno 2023

Sulle strade della storia, la magia continua...

Da oggi inizia ufficialmente il countdown per la 41ª edizione della 1000 Miglia.

L'Agenzia di Comunicazione Studio Borsetti, Partner Organizzativo Locale di 1000 Miglia s.r.l. e del Comune di Ferrara, presenta 1000 Miglia Ferrara 2023 "Memorial Cesare Borsetti", evento patrocinato e sostenuto anche dalla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna.

In uno scenario in cui dominano continui cambiamenti e una concorrenza molto forte di tante città italiane, anche nel 2023 Ferrara è protagonista; per questo motivo un plauso e un ringraziamento speciale va sia a 1000 Miglia s.r.l. per l'opportunità concessa sia all'Amministrazione Comunale che continua a credere e a investire in questa manifestazione.

La 1000 Miglia per tradizione e storia ha sempre garantito uno straordinario impatto mediatico e rappresenta un incredibile veicolo di valori positivi come creatività, pragmatismo, eccellenza, unicità, fascino e tradizione: continuare ad unire Ferrara alla Freccia Rossa rappresenta indubbiamente un biglietto da visita esclusivo e un valido contributo a rafforzare la competitività e l'immagine della città.

Siamo certi che anche quest'anno - soprattutto a Ferrara - si concretizzerà l'intento primario della Freccia Rossa, ovvero quello di essere un evento di palpitante immediatezza, capace di coinvolgere un pubblico tanto eterogeneo per età, sentimenti e cultura, riunito in un'aggregazione spontanea e festosa per acclamare con cordialità e affetto concorrenti e vetture provenienti da ogni parte del mondo.

Per il Comune di Ferrara la 1000 Miglia edizione 2023 rappresenta indubbiamente un'ulteriore opportunità per manifestare il fascino e la bellezza della città, per accrescerne la notorietà e ampliare sempre di più la cerchia degli estimatori.

Per lo Studio Borsetti è un piacere e un onore firmare di nuovo la regia organizzativa locale di un evento di caratura internazionale e celebrare così con grande soddisfazione 23 anni di 1000 Miglia.

Dunque, l'appuntamento con il "museo viaggiante unico al mondo", preceduto dal Ferrari Tribute 1000 Miglia e dal convoglio Green, è per Martedì 13 Giugno.

Studio Borsetti desidera rivolgere anticipatamente un sincero ringraziamento anche agli sponsor e ai partner locali, alle forze dell'ordine, agli ufficiali di gara, ai media, ai volontari, a tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione dell'evento e allo straordinario pubblico che ogni anno regala emozioni davvero incredibili.

Per i provvedimenti di viabilità in vigore a Ferrara il 13 giugno 2023 v. CronacaComune del 9 giugno 2023

