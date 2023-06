VIABILITA' - Dal 12 giugno 2023 per 7 giorni con senso unico alternato dalle 8.30 alle 17 In via Bacchelli interventi di messa in sicurezza stradale, con la ricostruzione della sponda del canale Gramicia

A causa delle intense piogge avvenute nello scorso mese di maggio, si sono verificati cedimenti su di un tratto del canale Gramicia in via Bacchelli, a Ferrara. E' opportuno quindi intervenire per la messa in sicurezza della strada, con la stabilizzazione del corpo arginale.

I lavori, che saranno eseguiti dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, prevedono la ricostruzione della sponda franata con sasso, previa posa di telo geotessile, mentre la banchina sarà ripristinata con terra da cava.

I lavori inizieranno lunedì 12 giugno 2023 ed avranno una durata di circa 7 giorni. La viabilità sarà modificata con senso unico alternato (come da planimetria allegata) nel solo orario di lavoro, dalle 8.30 alle 17.

(Comunicazione a cura del Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara)

