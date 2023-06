SICUREZZA - Operazioni congiunte della Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato per il contrasto di reati e degrado Proseguono i servizi interforze proposti dal Prefetto di Ferrara. Servizi di controllo straordinario del territorio

Proseguono i servizi interforze su impulso manifestato dal Prefetto di Ferrara in occasione dei Comitati per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L'attività interforze ha visto il dispiegamento di N. 2 Pattuglie del Comando di Polizia Locale (di cui una del Nucleo cinofilo), N. 2 Pattuglie dell'Arma dei Carabinieri, N. 2 Volanti della Polizia di Stato e N. 1 Pattuglia della Guardia di Finanza.

Nello specifico sono stati controllati i parchi di via Giordano Bruno e ed il Parco Coletta, l'area della Stazione ferroviaria, la zona di Porta Catena/Mura di Porta Po, le sponde del canale Boicelli e la via Modena verso la ex distilleria.

Gli esiti dei controlli effettuati si possono così riassumere:

- 30 persone identificate;

- 8 veicoli controllati

- una persona tratta in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti

Mercoledì 14 giugno 2023 i rappresentanti degli organi di Polizia si erano riuniti per il breefing pre-operativo presso la nuova sede della Polizia locale di via Tassoni al fine di individuare gli obiettivi di interesse operativo e pianificare i servizi volti al contrasto dei reati e del degrado - in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti - tenendo in particolare considerazione le segnalazioni pervenute dalla cittadinanza delle varie zone della città.

Si allegano alcune foto inerenti l'attività svolta.

