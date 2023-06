BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 24 giugno 2023 alle 10.30 incontro nella sala emeroteca (via Grosoli 42, zona Barco, Ferrara). Aperte le iscrizioni Con il Gruppo di lettura della Bassani si parla del libro 'Suite francese' di Irène Némirovsky

Sarà dedicato al libro 'Suite francese' di Irène Némirovsky il nuovo appuntamento con il Gruppo di lettura 'Carlo Pagnoni' in programma per sabato 24 giugno 2023 alle 10,30 nella sala emeroteca della biblioteca comunale Bassani, in via Grosoli 42 (zona Barco, Ferrara). Il gruppo è formato da persone che leggono in privato un libro scelto in comune. La lettura viene poi condivisa: si parla del libro, se ne approfondiscono i temi, si condividono le emozioni provate.

L'incontro, a cura di Giancarlo Moretti, è aperto a tutti gli interessati.

La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione.

Per info e iscrizioni: tel. 0532 797414, email info.bassani@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Nei mesi che precedettero il suo arresto e la deportazione ad Auschwitz, Irène Némirovsky compose febbrilmente i primi due romanzi di una grande "sinfonia in cinque movimenti" che doveva narrare, quasi in presa diretta, il destino di una nazione, la Francia, sotto l'occupazione nazista: Tempesta in giugno (che racconta la fuga in massa dei parigini alla vigilia dell'arrivo dei tedeschi) e Dolce (il cui nucleo centrale è la passione, tanto più bruciante quanto più soffocata, che lega una "sposa di guerra" a un ufficiale tedesco). Pubblicato a sessant'anni di distanza, Suite francese è il volume che li riunisce.

