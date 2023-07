PRESENTAZIONE LIBRO - Appuntamento sabato 8 luglio 2023 alle 10 nella sala dell'Imbarcadero 2 (Castello Estense). Ingresso libero "Il tartufo - dizionario internazionale", un volume per scoprire il mondo del tartufo

Sabato 8 luglio 2023 alle 10 nella sala dell'Imbarcadero 2 (Castello Estense di Ferrara), avrà luogo la presentazione del libro "Il tartufo - dizionario internazionale", curato da Stefano Vaccari e Giuseppe Cristini.

L'UNESCO, nel dicembre 2021, ha riconosciuto la "cerca e cavatura del tartufo in Italia" come patrimonio culturale immateriale dell'umanità, impegnando le istituzioni italiane a promuovere campagne di comunicazione con al centro il mondo del tartufo in tutti i suoi aspetti, dalla vivaistica alla coltivazione, dalla cavatura alla degustazione.

L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, nello specifico dell'assessore all'ambiente Alessandro Balboni, e vedrà la partecipazione di Giuseppe Cristini, giornalista, docente e Presidente dell'Accademia Mondiale del Tartufo, che farà conoscere ai partecipanti tutte le caratteristiche di questo fungo pregiato.

Durante la presentazione sarà inoltre attribuito un riconoscimento ad Arci Tartufi Ferrara per l'eccellente attività di promozione della conoscenza del tartufo, svolta da oltre quindici anni su tutto il territorio ferrarese.

L'ingresso all'iniziativa è libero fino a esaurimento posti; è consigliabile prenotare al numero 3479634984. Al termine della presentazione sarà offerto ai partecipanti un buffet realizzato dal Ristorantino "Quel Fantastico Giovedì".

(Comunicazione a cura di Arci Tartufi Ferrara - Antonio Marchetti)

- - - - - - - - - - - - Per info: https://www.giuseppecristini.it/biografia.html

Giuseppe Cristini nasce a Borgopace (PU) il 31/07/1960. Dopo aver conseguito la qualifica in chimica industriale ad Urbino, si dedica all'enologia con corsi di qualificazione professionale per Sommelier a Gubbio Assisi e Perugia. E'iscritto a pieno titolo all'albo per degustatori ufficiali, ed e' relatore ufficiale per tutti tre i livelli A.I.S. Ha inizio cosi' il percorso che in quattro anni, dal 1995 al 1999 lo porta a diventare sommelier professionista e fondatore, della nuova delegazione A.I.S di Urbino-Montefeltro di cui e' stato Presidente per tre mandati e 10 anni.

Artefice di numerose pubblicazioni ed iniziative nel campo della cucina e del vino. Ideatore e responsabile tra le altre cose del 1° EVENTO ENOGASTRONOMICO svolto a Mercatello sul Metauro, il 4/5 Novembre 2000. Con grande passione, determinazione e professionalita' in pochi anni s'impone come sicuro punto di riferimento enogastronomico, nel Montefeltro e nelle Marche.

Docente all'Istituto Alberghiero di Piobbico come esperto di tecnica della degustazione, per due anni si occupa di critica enogastronomica sulle pagine del Messaggero Marche, collabora con ASPIN Azienda Speciale per l'internazionalizzazione della Camera di Commercio di Pesaro-Urbino come esperto nelle piu' importanti fiere mondiali dell'agroalimentare, da New York a Parigi, da Barcellona a Colonia, da Stoccarda a Minsk.

E' consulente enogastronomico e realizza eventi enogastronomici in collaborazione con la Regione Marche, la Camera di Commercio di Pesaro Urbino, la Confcomemrcio e Terre di Rossini e Raffaello. Spesso presente nelle manifestazioni piu' importanti curate dalla Confcommercio con la quale fa uscire nel 2002 il suo primo libro dal titolo "Una provincia da bere", nel 2004 per la Regione Marche scrive la guida "Viaggio di...Vino" che e' diventato un percorso didattico di avvicinamento al vino e ai prodotti tipici della nostra Regione, aperto a tutti coloro che vogliono in modo moderato e sapiente appassionarsi allo splendido comparto dell'enogastronomia di qualita'.

Nel 2006 dà alle stampe "fiore all'occhiello" delle sue pubblicazioni la 1 ° Guida alle Botteghe tipiche della Provincia di Pesaro-Urbino "Gli ultimi artigiani del Gusto". Nel maggio 2007 nello splendido Cortile del Collegio Raffaello realizza il Grande Evento enogastronomico della provincia di Pesaro-Urbino in collaborazione con Terre di Rossini e Raffaello il Cortile del Gusto, che ogni anno si ripropone per dare visibilita', lustro e grande promozione ai produttori del Gusto Tra i tanti eventi che realizza ogni anno, da ricordare certamente i Concorsi enogastronomici e Gaudium di Confcommercio " Il turismo incontra la ristorazione nell'entroterra".

Nel 2010 viene onorato del titolo onorifico di Cavaliere all'ordine al merito della Repubblica Italiana per meriti enogastronomici e nel 2012, inaugura il Corso dal carattere europeo "Ambasciatore del territorio pesarese" addetto alla cultura della accoglienza e della comunicazione

Immagini scaricabili: