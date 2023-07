LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’ - Le opere e le modifiche alla circolazione nel territorio comunale di Ferrara dal 17 luglio 2023 Prosegue la ripavimentazione di una serie di strade del territorio comunale e la manutenzione degli svincoli. Lavori su illuminazione, sottoservizi e verde

Di seguito alcuni aggiornamenti relativi a lavori pubblici e provvedimenti di viabilità attualmente in corso o in partenza nella settimana del 17 luglio 2023 nel territorio comunale di Ferrara, condotti sotto la supervisione dei tecnici e degli operatori del Settore Opere pubbliche e Patrimonio del Comune di Ferrara.

STRADE - In partenza la ripavimentazione di via Canani, con senso unico alternato

Lunedì 17 luglio 2023 inizieranno i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per il rifacimento del manto stradale di via Canani nel tratto da via Boldrini al fondo chiuso.

Salvo imprevisti o avverse condizioni meteo, i lavori avranno la durata di 4 giorni lavorativi, durante i quali la viabilità sarà gestita con senso unico alternato.

Nella giornata di lunedì 17 saranno, in particolare, realizzati lavori propedeutici agli interventi di asfaltatura, mentre la demolizione della pavimentazione stradale inizierà da martedì 18.

Successivamente sarà realizzata la segnaletica orizzontale.

Impresa appaltatrice: Impresa Coromano srl (Bertinoro - Fraz. Fratta Terme - FC). Nella planimetria a sinistra e a fondo pagina l'area interessata dai lavori

STRADE - In corso il rifacimento delle pavimentazioni di una serie di strade tra città e frazioni

Proseguono gli interventi programmati dal Comune di Ferrara per l'estate 2023 per il rifacimento delle pavimentazioni stradali di una serie di vie del territorio urbano e delle frazioni.

Questi gli interventi previsti nei prossimi giorni, con modifiche alla viabilità:

- via Bellini, a Porotto: lavori previsti nella giornata di lunedì 17 luglio 2023, con transito consentito a senso unico alternato;

- via della Forza, a Pontelagoscuro: lavori previsti nelle giornate di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 luglio 2023, con transito consentito ai soli residenti;

- via del Progresso, a Gaibanella: lavori previsti nelle giornate di venerdì 21 e lunedì 24 luglio 2023, con transito consentito a senso unico alternato.

Il calendario dei lavori potrebbe subire variazioni a causa di imprevisti o maltempo.

Successivamente sarà realizzata la nuova segnaletica orizzontale, senza particolari interferenze con la viabilità.

L'impresa esecutrice dei lavori è la Emiliana Asfalti srl (di San Felice sul Panaro - MO).

STRADE - In corso la manutenzione degli svincoli tra la SS. 16 Adriatica e le vie Montesanto, Cà Rossa e San Domenico

Lunedì 10 luglio 2023 sono iniziati i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per la manutenzione straordinaria di parte degli svincoli tra la SS. 16 Adriatica e le strade comunali: via Montesanto, via Cà Rossa e via San Domenico. La durata prevista dei lavori è di 45 giorni, con conclusione programmata entro il 23 agosto prossimo, salvo imprevisti in fase esecutiva.

Nel periodo di esecuzione delle lavorazioni, il transito dei veicoli sarà consentito e regolato da impianto semaforico. Saranno inoltre attuate parziali deviazioni del traffico veicolare, opportunamente segnalate da cartellonistica; non si esclude la formazione di limitate code di veicoli.

Le lavorazioni prevedono il rifacimento delle isole spartitraffico più deteriorate, la manutenzione del manto d'asfalto e la manutenzione o rifacimento della segnaletica orizzontale.

L'impresa esecutrice è la ditta Costruzioni Ital Strade - Fiscaglia (Fe)

>> AGGIORNAMENTO del 14 luglio 2023: Nei giorni scorsi i lavori hanno interessato sia lo svincolo di via Montesanto, dove si sta procedendo al rifacimento delle isole spartitraffico (posa di nuovi cordoli), sia quello di via Cà Rossa. Dopo l'interruzione del fine settimana, da lunedì 17 gli interventi proseguiranno su entrambi gli svincoli (a fondo pagina FOTO dai due cantieri).

Mappa su Cronacacomune del 7 luglio 2023

STRADE - Nuova pavimentazione stradale per via Pignare

Proseguono i lavori di realizzazione della pavimentazione stradale di via Pignare (Codrea) nel tratto compreso tra il civico 12 e via Rabbiosa.

Trattandosi di "strada bianca" inserita in contesto paesaggistico tutelato, la nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso sarà completata con finitura superficiale in graniglia. Durante il cantiere l'accesso sarà consentito ai soli residenti.

Salvo imprevisti, o maltempo, la conclusione dell'intervento è prevista entro il 21 luglio 2023 a cura dell'impresa Costruzioni Generali Girardini spa - Sandrigo (VI).

VIABILITA' - Dal 17 al 20 luglio chiuso l'accesso al parco urbano Bassani dal ponte ciclopedonale di via Bacchelli

Nelle giornate tra lunedì 17 e giovedì 20 luglio 2023 sono previste lavorazioni a cura del Comune di Ferrara, finalizzate al completamento del rifacimento dei vialetti all'interno del parco urbano Bassani e sul ponte ciclopedonale. Durante l'esecuzione di questi lavori, è prevista la chiusura totale del ponte ciclopedonale di accesso al parco da via Bacchelli.

Il transito pedonale e ciclabile, in ingresso e in uscita dal parco, sarà consentito sia da via Gramicia sia da via Canapa.

Sul percorso ciclopedonale del sottomura parallelo alla via Bacchelli, si potrà procedere solo in direzione di via Gramicia e di via Canapa; l'accesso da e per via Bacchelli sarà inibito.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e deviazione in prossimità dei tratti interessati.

VIABILITA' - Interrotto temporaneamente al transito l'asse via Marconi - via del Lavoro per interventi all'attraversamento ferroviario

Dalle 18 di lunedì 17 luglio alle 8 di mercoledì 19 luglio 2023 sarà in vigore il divieto di transito (eccetto autorizzati) lungo l'asse stradale via Marconi - via del Lavoro, a Ferrara, da via Modena sino all'intersezione a rotatoria di via Lavoro/Puglisi/Maverna, per consentire l'esecuzione di lavori di sistemazione e manutenzione dell'attraversamento ferroviario presente nel tratto, a cura di IFM Ferrara.

Saranno ammessi al transito, nelle aree non interessate dai lavori, solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso.

I veicoli che circolano nella rotatoria Lavoro/Puglisi/Maverna potranno utilizzare le sole uscite in direzione di via Trenti/Bonzagni.

Il transito veicolare circolante sulla via Marconi con provenienza da via Padova potrà svoltare verso il centro cittadino all'intersezione con via Modena; il transito circolante sulla via Modena potrà proseguire diritto o svoltare su via Marconi in direzione di via Padova.

I veicoli che fuoriescono dalla via Girotti potranno svoltare a sinistra verso via Modena.

STRADE - Ripristino manti stradali a cura di Hera, Inrete e Heratech

Prosegue il programma di lavori, a cura di Hera spa, Inrete spa e Heratech spa (eseguiti in accordo con i tecnici del Comune di Ferrara), per il ripristino di manti stradali, a seguito di interventi ai sottoservizi, in una serie di strade del territorio comunale di Ferrara

Questi i lavori IN PROGRAMMA:

- Via Arianuova, tratto da Corso Ercole I d'Este a via Parini

- Via Contrada del Mirasole, tratto da via XXV Aprile a via Arianuova

- Via Santa Caterina da Siena, tratto da Contrada del Mirasole a via Pavone

- Via Beata Lucia da Narni, tratto da Santa Caterina da Siena a via XXV Aprile

- Via Medini (tratto di fronte al cn. 15)

- Via Masaniello - tratto interessato dalla posa condotte del teleriscaldamento

- Via Bentivoglio - tratto interessato dalla posa condotte del teleriscaldamento

- Via Battara - tratto interessato dalla posa condotte del teleriscaldamento

- Via XXI Giugno - tratto interessato dalla posa condotte del teleriscaldamento.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - In corso l'opera di ammodernamento di altri 6.444 punti luce nel territorio comunale

Prosegue tra centro storico e frazioni l'opera di ammodernamento dell'intera rete comunale di illuminazione pubblica di Ferrara con il terzo e ultimo lotto di interventi di riqualificazione energetica e impiantistica previsti nel "Servizio di rendimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Ferrara", affidato ad Hera Luce srl.

Dall'inizio dei lavori ad oggi sono stati sostituiti circa 1.960 apparecchi illuminanti dei 6.444 previsti.

La SETTIMANA DEL 17 LUGLIO 2023 i lavori interesseranno:

- Via Panfilio, Byron, Aldighieri, Zirardini, Mayr con opere di ammodernamento complessivo dell'impianto (posa nuove tesate aeree, linee di alimentazione, apparecchi illuminanti LED, ecc...)

- Loc. Gaibanella, Loc. Borgo Scoline, con le opere civili (cavidotti, plinti, pozzetti, ecc.), necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti.

Sono previste inoltre, nell'ambito delle opere di completamento lotto 2, le lavorazioni di ripristino dei manti stradali nelle seguenti vie: Veneziani, Toscanini, Zandonai, Rossini, Tassoni, Paganini, Accorsi, Brondi, Guidetti, Stefani, Torboli, Bonafede, Isabella d'Este, Contrada del Mirasole e Beata Lucia da Narni.

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

INTERVENTI DI SCAVO A CURA DI HERA E INRETE

Questo l'elenco dei lavori in corso a cura di Hera spa e Inrete spa (eseguiti in accordo con l'Ufficio Scavi del Comune di Ferrara), per la posa di nuove condotte in diverse zone del territorio comunale:

- via Ripagrande: posa nuova condotta fognaria;

- via Frizzi (tratto da largo Castello a via della Luna):sostituzione condotta idrica e fognaria;

- via del Sostegno: posa nuova condotta fognaria;

- via Menotti Cova: posa nuova condotta fognaria;

- via Calzolai, tratto da via Acquedotto a via della Fossa: posa nuova condotta idrica;

- piazza Cortevecchia: posa nuova condotta idrica e fognaria

- cantiere di via Beethoven e via Kramer: posa condotte del TLR per allacciamento della nuova sede "Ado - Casa del Sollievo"

- via Bologna, tratto da intersezione con la Via Sammartina a competenza ANAS: posa nuova condotta idrica.

VERDE PUBBLICO - Manutenzione aree verdi e sfalci dell'erba

Prosegue il programma di interventi di manutenzione del verde nel territorio comunale a cura di Ferrara Tua, in accordo con l'Amministrazione comunale. Sono in corso in queste settimane gli interventi di sfalcio dell'erba programmati nelle aree verdi, parchi, banchine e bauletti stradali, cortili scolastici e cimiteri del territorio comunale.

Alla pagina https://programmaverde.ferraratua.it/website/planning il calendario degli sfalci dei prossimi giorni con l'indicazione delle zone interessate giorno per giorno

IMMAGINI scaricabili:

1 - mappa via Canani

2, 3, 4 - cantiere svincolo via Montesanto

5 - cantiere svincolo Cà Rossa

Immagini scaricabili: