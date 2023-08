SOLIDARIETA' - Serate gastronomiche dal 25 al 27 agosto e dal 30 agosto al 10 settembre 2023. Il ricavato al progetto benefico 'Colibrì' Al Centro Rivana Garden solidarietà e buona cucina protagoniste per quindici giorni con la 'Sagra del pinzino e dell'arrosticino'

Buona cucina e solidarietà tornano protagoniste al Centro Rivana Garden di Ferrara con l'ottava edizione della 'Sagra del pinzino e dell'arrosticino'. Curata come sempre dall'Associazione 'Nati​ con​ la calzamaglia', in collaborazione con lo stesso Centro Rivana e il patrocinio del Comune di Ferrara, la manifestazione benefica prenderà il via con tre serate d'apertura del ristorante venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 agosto 2023 dalle 19, per poi proseguire da mercoledì 30 agosto a domenica 10 settembre 2023 tutte le sere, sempre dalle 19, anche con servizio di asporto. Il ricavato andrà ancora una volta al progetto 'Colibrì' con cui l'associazione 'Nati con la calzamaglia' da tempo si propone di offrire un aiuto concreto e mirato a minori con bisogni particolari segnalati dagli assistenti sociali dell'Asp.

Il programma e gli obiettivi della Sagra sono stati presentati oggi in conferenza stampa dall'assessore alle Politiche sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti e dal presidente dell'associazione 'Nati con la Calzamaglia' Marco Malossi, assieme a Laura Ferrarese (amministratore e dirigente del Centro Rivana Garden) e a Chiara Zecchini (consigliere del Centro Rivana Garden e dell'associazione Nati con la Calzamaglia).

"A nome dell'Amministrazione comunale - ha dichiarato l'assessore Coletti - desidero ringraziare l'associazione Nati con la calzamaglia, il centro Rivana Garden e tutti i volontari coinvolti nell'organizzazione di questa sagra, giunta all'ottava edizione. Una manifestazione che, oltre a rappresentare un importante momento di aggregazione, ha anche un risvolto di grande valore dal punto di vista sociale, poiché punta a sostenere un progetto che mi vede fortemente coinvolta, ossia il progetto Colibrì. Messo in campo già da diversi anni, questo progetto consente di offrire, tramite la collaborazione di Asp, un aiuto concreto a famiglie fragili del nostro territorio, fornendo risposte a esigenze precise. Il mio plauso va dunque agli organizzatori e ai volontari sia perché tengono vivo il centro Rivana affiliato Ancescao sia per gli importanti obiettivi sociali che, grazie alla sagra, è possibile raggiungere a beneficio della città".

"Grazie alla stretta collaborazione con il Rivana Garden - ha affermato Marco Malossi - siamo in grado per l'ottavo anno consecutivo di proporre un progetto che ha la connotazione di sagra ma con effetti sociali importanti per la città. Crediamo infatti che il centro Rivana sia una piazza dove le persone possono incontrarsi e la sagra è una delle occasioni per farlo . Dobbiamo ringraziare i nostri sponsor, i nostri soci e loro famiglie e - non da ultimo - le istituzioni, Comune di Ferrara in primis, per il sostegno e la fiducia che ci ha accordato fin da subito. Ma quelli a cui voglio dire "grazie" sono soprattutto i clienti della nostra sagra, che ci permettono di dar corpo ai nostri progetti di solidarietà. Il menù come sempre è a base di arrosticini abruzzesi, cotti alla maniera abruzzese, accompagnati dai pinzini della tradizione ferrarese e da tante altre specialità semplici, ma buone. Novità di quest'anno l'adozione di un sistema di allontanamento delle zanzare per rendere più piacevoli le serate al Rivana Garden, dove si potrà scegliere di cenare nel giardino oppure al coperto sotto le tensostrutture. Come sempre raccomando di telefonare sia per la prenotazione dei tavoli sia per l'asporto, che anche quest'anno mettiamo a disposizione ogni sera dalle 19".

>> Prenotazioni tavoli e asporto al numero: 370 3618173.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Prende il via l'ottava edizione della "Sagra del pinzino e dell'arrosticino" che si terrà, come ogni anno, a Ferrara presso il Centro Rivana Garden in via G. Pesci 181 a cura dell'Associazione "Nati​ con​ la calzamaglia", in stretta collaborazione - appunto - con il Rivana. La kermesse partirà nei giorni di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 agosto, poi proseguirà da mercoledì 30 agosto a domenica 10 settembre (tutti i giorni) per un totale​ di​ 15 giorni​ di​ delizie gastronomiche attraverso i quali l'associazione riesce ogni anno a realizzare un importante contributo di solidarietà.

Stop alle Zanzare - Tra le primissime novità fa registrato il forte investimento dell'Associazione Nati con la Calzamaglia e del Centro Rivana Garden per la messa in opera di un sistema di allontanamento delle zanzare ("Freezanz") installato dalla ditta "Casabella" di Lagosanto. Questo rende l'area della Rivana libera da zanzare!

Il menù - Principi indiscussi della sagra sono i pinzini tradizionali ferraresi e gli arrosticini. Un'abbinata straordinaria che ha fruttato lo scorso anno oltre 9.000 presenze. Lo scorso anno è stato un record dopo l'altro: sono stati arrostiti 35mila arrosticini, fritti oltre 700 chili ​ di​ pinzini e cotti oltre 250 chili​ di​ cappellacci. Ma il menù prevede taglieri​ di​ salumi (è previsto anche un tagliere di salumi ferraresi), piade, salsiccia e fagioli e fritti​ di​ ogni tipo. Tutto questo si può gustare al ristorante (al chiuso, anche in caso​ di​ pioggia), ​all'aperto presso il giardino del Centro Rivana o portando a casa, grazie al nostro servizio da asporto. Il Ristorante e il servizio da asporto sono aperti alle ore 19.00.

La solidarietà - "Nati con la Calzamaglia" da anni porta avanti il "Progetto Colibrì", che nasce per portare aiuto e contribuire alle spese riguardanti specifici bisogni di bambini appartenenti a nuclei familiari in difficoltà. Il progetto nasce nel 2017 in stretta collaborazione con ASP - Centro Servizi alla Persona - di Ferrara (Area minori). Questo si svolge in linea con lo statuto dell'Associazione "Nati con la Calzamaglia" (NCLC) che prevede, specificatamente, di sostenere l'infanzia in difficoltà. Oggi le situazioni di disagio famigliare, a causa di molteplici fattori, si sono moltiplicate andando ad intaccare le famiglie. E a farne le spese maggiormente sono i nuclei che comprendono bambini. Molte famiglie vivono sotto la soglia di povertà e i figli sono i primi a pagarne le spese. Sono proprio loro che, in un continuo confronto con i coetanei che hanno tutto, anche spesso il superfluo, a sentirsi sempre in difetto. Carenze che si trasformano in emarginazione ed esclusione quando a pagarne le spese sono i più piccoli. NCLC si fa carico di analizzare casi specifici segnalati da ASP, valutando di volta in volta i progetti da sostenere. Questo avviene tramite una relazione che ASP invia a NCLC e che il Consiglio Direttivo dell'Associazione analizza in maniera dettagliata, dando scale di priorità in accordo con il Centro Servizi alla Persona.

Come NCLC aiuta l'infanzia? NCLC si fa carico di sostenere spese, finalizzate a singoli progetti, per le quali ASP non può farsi carico perché non inerenti la loro fascia d'intervento. Si tratta di "piccoli" aiuti, spese di lieve entità, per l'acquisto di beni e/o servizi che aiutano i bambini a non sentirsi esclusi. Oggetti, ma anche medicinali e servizi, a sostegno dell'infanzia in modo diretto o - a volte - alle famiglie; in questo ultimo caso il sostegno NCLC viene accordato se l'aiuto è funzionale al miglioramento delle condizioni di vita del bambino in famiglia. Per "piccoli" aiuti parliamo di: occhiali, cure odontoiatriche, farmaci o presidi anallergici (materassi, ecc), materiale didattico, denaro per partecipare alle gite scolastiche, abbonamento (o bicicletta) per recarsi a scuola, divise scolastiche o sportive, rette per iscriversi a società sportive, corsi di ginnastica o nuoto correttive, pagamento di baby sitter per genitori che - altrimenti - non potrebbero recarsi al lavoro, ecc. Piccoli aiuti, è vero, che spesso "possono fare la differenza".

Come si concretizzano le donazioni di NCLC? I casi vengono prima selezionati da ASP, che li fornisce a NCLC secondo una graduatoria di priorità. Il Consiglio Direttivo di NCLC valuta casa per caso e decide, di concerto con ASP, quali progetti appoggiare tra quelli inviati. Il denaro viene destinato al SINGOLO PROGETTO e per ogni caso viene redatta da ASP una singola ricevuta.

"La collaborazione fra Rivana e NCLC - sottolinea Daniele Malossi, Presidente di Rivana Garden - ha dato un grande slancio al Centro che, soprattutto quest'anno, ha dovuto sopportare l'enorme disagio economico causato dall'impennata dei prezzi dell'energia e delle materie prime. La Sagra del pinzino e dell'Arrosticino è un modo per far avvicinare la cittadinanza al Rivana e far conoscere gli spazi e le tantissime attività che si svolgono presso la struttura di via Pesci".

Prosegue anche la collaborazione con AVIS di Ferrara, che sarà presente alcune sere di sagra con uno stand all'interno dello spazio ristorante.

Immagini scaricabili: