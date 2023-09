BIBLIOTECA ALDO LUPPI - Mercoledì 6 settembre 2023 alle 17 appuntamento per bambini in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le iscrizioni "Leonardo il matematico dell'arte": letture con il kamishibai per conoscere la storia alla Luppi

Riprendono alla biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto (via Arginone 320, Ferrara) i pomeriggi dedicati alla lettura di "Belle storie" per i più piccoli. Il primo appuntamento è in agenda per mercoledì 6 settembre alle 17, in compagnia della lettrice volontaria Sara che proporrà ai piccoli ascoltatori la storia "Leonardo il matematico dell'arte", utilizzando il metodo di lettura giapponese "kamishibai", con una valigetta di legno che si apre e si trasforma in un teatrino di immagini e parole. Chiuderà l'incontro un laboratorio creativo sul canone aureo.

L'incontro è a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: