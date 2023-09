BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 11 settembre 2023 alle 17 presentazione in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web Al via la nuova stagione di incontri culturali all'Ariostea con il libro di Francesco Nicolò "Il giardiniere con i guanti di grafite"

Sarà il libro di Francesco Nicolò 'Il giardiniere con i guanti di grafite' il protagonista, lunedì 11 settembre 2023 alle 17, del primo appuntamento della nuova stagione di incontri culturali nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

Dialogherà con l'autore Alberto Artosi (professore emerito Alma Mater Studiorum - Università di Bologna).

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Uno scrittore vessato dai sensi di colpa ripercorre i misteriosi e angoscianti fatti che hanno caratterizzato la sua vita. Sognando di poter incantare il mondo con le proprie parole e di potersi trasformare tramite la letteratura in un formidabile seduttore, ha impugnato una matita, vettore di un'oscura maledizione, pronta a ispirarlo e a concretizzare tutte le sue velleità. Creazione dopo creazione, il mezzo trasforma la sua esistenza in un terribile incubo. Intrecciando toni intimi e atmosfere romantiche in un horror onirico, Francesco Nicolò racconta la degenerazione di un animo confuso e la corruzione della creatività distorta da irrimediabili ambiguità morali.

"Il romanzo - dice l'autore - è in forma diaristica e comincia con una scrittura pretestuosamente esuberante, che facilmente scade nell'arcaismo, per poi snellirsi a mano a mano che chi scrive - sia io che il protagonista, a dire il vero - matura come scrittore. Non è semplice scrivere del mondo quando ne hai visto così poco. Di fatto, io conosco un po' il mondo della scrittura, e ancor meno quello della medicina. È questa l'unica ragione per cui il protagonista è un medico annoiato dallo scarso talento scrittorio, prono ad un riflettere triste, circolare, che solo a tratti si apre al realismo del mondo fisico in cui, per forza di cose, l'innominato protagonista vive. Spero solo non si trasformi in un'autobiografia, da qui a dieci anni!"

Francesco Nicolò nasce nei pressi di Ferrara, in Emilia, nel 1996. Si laurea in Medicina poco più di un quarto di secolo dopo, col sogno neanche troppo segreto di inventare storie per lavoro. Adesso, ogni volta che non è in ambulatorio, scrive. Ha ideato e gestisce il blog personale "Peristalsi Narrativa".

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

Immagini scaricabili: