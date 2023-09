CULTURA - Manifestazione nella Darsena di San Paolo dall'8 al 10 settembre 2023 "STREEAT - Food Truck Festival", a Ferrara il buon cibo che viaggia su ruote

E' stata presentata mercoledì 6 settembre 2023 in residenza municipale), la manifestazione "STREEAT - Food Truck Festival" di Ferrara, in programma dall'8 al 10 settembre prossimi nella Darsena di San Paolo.

All'incontro di presentazione sono intervenuti l'assessore comunale alla Cultura Marco Gulinelli, l'organizzatore Federico Trotta insieme ad Anna Rosa Fava (Fondazione Teatro Comunale) e Roberto Formignani (AMF e Scuola di Musica Moderna).

"Siamo nel cuore dell'eccellenza del Food Truck Festival e ne celebriamo la sua quarta edizione - ha affermato l'assessore Marco Gulinelli nel corso dell'incontro di presentazione -. La cultura del cibo di strada è in crescita, promuovendo la cultura e la collaborazione con le associazioni locali. La componente musicale, guidata da Roberto Formignani, noto musicista a livello nazionale e internazionale, è un ulteriore elemento importante di questo evento. La Fondazione Teatro è altrettanto coinvolta, mettendosi a disposizione per organizzare e coordinare questa manifestazione. Queste iniziative portano notevoli benefici al territorio e rinforzano il senso di comunità. Vi aspettiamo con entusiasmo da venerdì prossimo nella Darsena di Ferrara per condividere momenti speciali e celebrare la vitalità della città".

Da venerdì 8 a domenica 10 settembre STREEAT® ritorna a Ferrara con la carovana dei migliori FOOD TRUCK d'Italia in una nuova collocazione cittadina recentemente riqualificata.

Per tre giorni la Darsena di Ferrara verrà animata da musica, colori, odori e sapori unici provenienti da tutto il bel paese, oltre a ottime Birre Artigianali Italiane e una selezione musicale di qualità organizzata insieme alla Fondazione Teatro di Ferrara.

Saranno presenti tanti Street Food provenienti da ogni dove e proposti da ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi.

Verranno proposti cibi gustosi, freschi, genuini e al giusto prezzo.

ORARI

VENERDI' 8 SETTEMBRE : 18:00 - 01:00

SABATO 9 SETTEMBRE : 11:00 - 01:00

DOMENICA 10 SETTEMBRE : 11:00 - 24:00

FOOD TRUCK PRESENTI

1 - Scottadito

2 - Saccoccia Romana

3 - Black Angus Food Truck

4 - Patatina Food Truck

5 - Porcobrado

6 - Marchese Cannoli

7 - Trentintrac

8 - Mr Bombetta

9 - Zaperoco Awakte

10 - La Barcaza

11 - Fra & Mangia

12 - Maxiciambella Donuts

13 - Wonderfood

STREET FOOD PRESENTI

Arrosticini di pecora Abruzzesi, olive ascolane, cono di fritto misto di pesce, pecorino impanato e fritto, panino col polpo e stracciatella, panino con coda alla vaccinara, supplì Romani, baccalà impanato e fritto, panino con Porchetta, hamburger di Angus, patatine fritte classiche o rustiche, nuggets di pollo, panino con maiale Toscano affumicato, cannoli Siciliani riempiti al momento, roesti di patate di montagna con speck e formaggio di malga o carne salada e cavolo cappuccio, bocconcini di patate con speck e formaggio, scrigno dell'alpe con maiale sfilacciato, bombette Pugliesi cotte alla brace, cucina Messicana, spiedini di pesce, tartare di pesce, alette di pollo impanate e fritte, wurstel, ciambelle, hamburger di salsiccia, piadine artigianali, pinsa Romana, etc

PROGRAMMA MUSICALE

Ogni giorno dalle 19:30 Musica LIVE di fronte al fiume curata dall'Associazione Musicisti di Ferrara aps.

- Venerdì 8 Settembre : ORGANIC 3: Massimo Mantovani tastiere, Roberto Formignani chitarra, Lele Barbieri batteria

- Sabato 9 Settembre : FRANCESCA MARCHI QUARTET: Francesca Marchi voce, Massimo Mantovani tastiere, Stefano Dallaporta contrabbasso, Stefano Peretto batteria

- Domenica 10 settembre : AMBRA BIANCHI MEETS TRIO: Ambra Bianchi Flauto e voce, Nicola Morali tastiere, Enrico Trevisani basso, Stefano Peretto batteria

