Da lunedì 11 settembre interventi per un mese nelle frazioni di Francolino e Malborghetto, nel quartiere di via Bologna, San Martino e in zona Darsena Progetto decoro: a Ferrara ripartono le pulizie straordinarie del Gruppo Hera in quattro zone

Ferrara, 08/09/2023. Dalla prossima settimana, in accordo con l'amministrazione comunale, gli operatori della multiutility saranno impegnati nella sanificazione e pulizia straordinaria delle isole ecologiche di base.

Si comincia lunedì nelle frazioni di Francolino e Malborghetto dove saranno anche rimosse le campane per vetro e lattine, subito sostituite con i nuovi contenitori.

Torna a Ferrara ‘Progetto decoro', la campagna per la promozione del decoro urbano promossa dal Comune di Ferrara in collaborazione con il Gruppo Hera, finalizzata a rendere ancora più pulite le strade della città nonché le isole ecologiche che servono i quartieri.

Da lunedì 11 settembre inizieranno infatti una serie di interventi che proseguiranno per circa un mese e coinvolgeranno nell'immediato le frazioni di Francolino e Malborghetto, per poi proseguire nel quartiere di via Bologna, in località San Martino e in zona Darsena nei pressi del centro.

L'anno scorso il progetto era stato portato a termine nelle zone di Pontelagoscuro, Barco, via Bologna/San Giorgio e Krasnodar, riscuotendo l'apprezzamento dei cittadini.

Il programma

Il progetto prevede, nei quattro quartieri, la pulizia profonda di circa 200 isole ecologiche di base e lo spazzamento straordinario delle strade, sia quelle in cui ci sono i cassonettisia le vie limitrofe.

Sono complessivamente circa 8mila le utenze interessate, avvisate tramite volantinaggio.

In particolare, dall'11 al 16 settembre gli operatori Hera saranno a Francolino e Malborghetto.

Sono previsti lo spazzamento dedicatodelle carreggiate in cui insistono le 50 isole ecologiche di base delle due frazionie il lavaggio delle aree incui sono presenti i cassonetti, che verranno temporaneamente spostati per permettere una puliziaprofonda. I bidoni danneggiati saranno inoltre riparati.

Nuovi contenitori per vetro e lattine

L'operazione decoro è l'occasione per sostituire anche in questi quartieri le campane per vetro e lattine con i nuovi cassonetti, già posizionati in altre parti della città. I nuovi contenitori, con oblò per il conferimento di bottiglie in vetro, lattine e barattoli, offrono diversi vantaggi. In primo luogo il conferimento risulta più comodo perché la feritoia è posizionata più in basso, inoltre questi contenitori sono composti da un'unica vasca che annulla il rischio di fuoriuscite di liquidi e frammenti.

Infine, nell'ottica dell'ordine e del decoro, l'estetica dei nuovi cassonetti è in linea con quella dei contenitori dedicati alle altre raccolte.

La collaborazione tra Comune e Gruppo Hera

"Il decoro della città è un tema di fondamentale importanza ed è per questo che il Comune hadeciso di dedicare risorse straordinarie alla pulizia dei quartieri - commenta l'assessore all'Ambiente Alessandro Balboni. -

Il progetto ha visto l'apprezzamento dei cittadini e incollaborazione con il gestore vogliamo proseguire in questa direzione, per assicurare ai ferraresi ealle imprese servizi di qualità, gli stessi che ci consentono di essere il capoluogo di provincia con lamigliore percentuale di raccolta differenziata in regione. Tuttavia, mantenere pulita la città è unimpegno condiviso e i cittadini devono fare la loro parte, utilizzando i servizi nel modo appropriato.

Va inoltre ricordato che a supporto e completamento di pulizie straordinarie come questa, è stata messa in campo anche l'attivazione dello spazzino di quartiere".

"I residenti di Francolino e Malborghetto, dove abbiamo terminato il volantinaggio che annuncia la pulizia in partenza lunedì, hanno accolto con favore l'iniziativa - spiega Sandro Berghi, responsabile servizi ambientali di Hera per il comune di Ferrara -

E' la conferma che i ferraresi tengono molto al decoro delle zone in cui vivono. Gli operatori del Gruppo Hera sono impegnati ogni giorno proprio a garantire questa esigenza grazie a una intensa collaborazione con l'amministrazione comunale".

