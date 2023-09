POLITICHE PER LA FAMIGLIA - Presentata in residenza municipale da ass. Dorota Kusiak e rappresentanti delle realtà locali coinvolte "RulliFrulli", un progetto utile e ambizioso che sbarca a Ferrara e coinvolge giovani con disabilità a ritmo di musica

"RulliFrulli" è il progetto nato a Finale Emilia che ora sbarca a Ferrara e si propone di creare anche nel nostro territorio di una banda musicale inclusiva composta di ragazze e ragazzi di età diverse e alunni con disabilità.

All'incontro di presentazione ai giornalisti del progetto di imminente avvio anche a Ferrara - svoltosi in residenza municipale mercoledì 13 settembre - sono intervenuti l'assessore alle Pari Opportunità, Pubblica Istruzione, Formazione e Politiche per la Famiglia Dorota Kusiak, il presidente della Fondazione Imoletta ets-ente terzo settore Tullio Monini, il coordinatore della aps RulliFrulli LAB Marco Golinelli, la dirigente scolastica IIS Carducci Lia Bazzanini e rappresentanti dell'associazione CIRCI.

Ad essere coinvolti nella realizzazione della banda ferrarese dei RulliFrulli sono insieme al Comune di Ferrara attraverso l'assessorato alla Pubblica Istruzione, Pari Opportunità e Politiche per le Famiglie, la Fondazione Imoletta, le scuole secondarie Carducci e l'istituto comprensivo Perlasca con la scuola Bonati e la collaborazione del CIRCI. Tutti lavoreranno in sinergia per costruire una straordinaria esperienza di inclusività attraverso la costituzione di un gruppo musicale di percussionisti formato da giovani con disabilità. Le iscrizioni verranno raccolte nei primi giorni di ottobre e il primo gruppo di 25 elementi si riunirà una volta alla settimana per costruire gli strumenti con materiale di riciclo, quindi imparare a suonarli con l'obiettivo di offrire un concerto pubblico a fine percorso.

"Questo progetto ambizioso e a lungo termine assume un ruolo di notevole importanza nel nostro territorio e siamo orgogliosi di offrire pieno sostegno e collaborazione- ha affermato l'assessore comunale Dorota Kusiak durante l'incontro di presentazione -. Il nostro obiettivo è portare nel nostro territorio l'esperienza e una sede dei RulliFrulli, originari di Finale Emilia. Attraverso questa iniziativa desideriamo creare nuove e diverse opportunità di formazione e sviluppo, con una particolare attenzione rivolta ai giovani con disabilità, ma anche a tutta la comunità locale. Da tempo collaboriamo in sinergia con la Fondazione Imoletta che sostiene le persone con disabilità e le loro famiglie e continueremo a farlo. La collaborazione con le istituzioni scolastiche è fondamentale, saranno infatti organizzati più di 30 laboratori nelle scuole e i ragazzi non dovranno sostenere alcun costo per partecipare. Inizieremo coinvolgendo due istituti, il Liceo Carducci e l'IC Perlasca con la Scuola Media Bonati. Il nostro obiettivo è estendere il progetto nel corso degli anni, coinvolgendo sempre più scuole di diversi livelli, fino a includere anche i più giovani, tra cui i bambini più piccoli".

LA SCHEDA a cura della Fondazione Imoletta - I RulliFrulli nascono a Finale Emilia nel 2010, da un'idea di Federico Alberghini, all'interno della Fondazione Scuola di Musica Andreoli, con l'intento di creare una banda musicale inclusiva composta da ragazze e ragazzi di età diverse e con l'inserimento di alunni con disabilità.

Con il Progetto "RULLIFRULLI - FERRARA" ci si propone di creare anche a Ferrara una Banda Rulli Frulli, cioè un collettivo in cui ciascuno, indipendentemente dall'età e dalle abilità, può dare il proprio contributo ed esprimere attraverso la musica le sue capacità personali. All'attività strettamente musicale si aggiungerà il laboratorio per la costruzione degli strumenti attraverso il riutilizzo di materiali di recupero, allo scopo di sensibilizzare i partecipanti sul tema ambientale, di stimolare la creatività di ciascuno creando un legame forte fra tutti i componenti del gruppo superando i confini delle diverse abilità.

Caratteristica di fondo della proposta Rulli Frulli è infatti la scelta di non avere solisti, ma di esaltare sempre l'insieme allo scopo di creare una forte identità di gruppo. Ognuno, con le proprie personali peculiarità/capacità, partecipa dando il meglio di sé nella realizzazione delle attività musicali e laboratoriali.

OBIETTIVI DEL PROGETTO "RULLIFRULLI FERRARA":

● Stimolare il valore sociale dell'inclusione e dell'accettazione delle reciproche diversità;

● Potenziare le competenze e migliorare l'autostima di ogni singolo individuo;

● Educare al lavoro di squadra e al rispetto reciproco all'interno della collettività;

● Stimolare la creatività contestualizzata all'interno di un lavoro di gruppo;

● Sensibilizzare al tema della economia circolare e del riutilizzo dei materiali;

● Educare al riconoscimento dei suoni e delle loro diverse timbriche;

● Sensibilizzare alla disciplina musicale;

● Coinvolgere la intera cittadinanza, attraverso concerti, eventi ricreativi, approfondimenti scientifici.

DESTINATARI:

Destinatari principali del progetto RulliFrulli Ferrara sono i bambini e i ragazzi con disabilità che frequentano le scuole nel Comune di Ferrara e i loro compagni di classe. Assieme a loro saranno coinvolti giovani disabili che hanno terminato da poco il proprio percorso scolastico che saranno al pari dei loro amici più giovani direttamente coinvolti nelle attività musicali e laboratoriali.

Nello specifico per quello che riguarda la formazione della band musicale, il gruppo iniziale sarà formato da max 20/24 ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 25 anni, di cui un terzo con disabilità prioritariamente individuati tra gli studenti e gli ex allievi dell'IIS Carducci e su indicazione del Servizio comunale Inclusione Scolastica di Ferrara.

Il progetto prevede il coinvolgimento nel tempo di altri giovani destinatari, a partire dalle attività formativa specifica nelle scuole secondarie di primo grado e per estensione dell'esperienza RulliFrulli agli alunni di età inferiore che frequentano le scuole primarie ferraresi.

La durata complessiva del progetto è previsto di almeno 3 anni (2023-2026) con il costante l'affiancamento di un direttore della APS RulliFrulli LAB. Tre anni si ritiene infatti siano il tempo minimo e necessario per raggiungere un livello discreto di qualità artistica, di autonomia e di affiatamento musicale del gruppo consentendo che le attività della banda ferrarese possano poi proseguire nel tempo con un suo supporto meno continuativo grazie al coinvolgimento attivo fin dai primi passi del progetto di musicisti ed atelieristi ferraresi.

COLLABORAZIONI:

La realizzazione del progetto "RulliFrulli Ferrara" può contare di una ricca rete di collaborazioni costruita nel corso dell'estate 2023, costituita in primo luogo dalla collaborazione assicurata da APS RulliFrulli LAB e Scuola di Musica Andreoli di Finale Emilia, oltre che da ISS G. Carducci, IC Perlasca e Ass.ne CIRCI oltre che dal Comune di Ferrara che potrà assicurare il coordinamento generale dell'iniziativa e la collaborazione competente del proprio personale dell'U.O. Inclusione scolastica.

Nello specifico:

-Fondazione Imoletta ETS gestirà l'organizzazione delle diverse attività progettuali rivolte alle scuole, metterà a disposizione locali e personale qualificato a supporto degli incontri della Banda RulliFrulli Ferrara e del laboratorio di costruzione e manutenzione degli strumenti musicali.

- APS RulliFrulli LAB garantirà la direzione musicale della Banda Rulli Frulli Ferrara e si farà carico di incontri promozionali e laboratori all'interno delle scuole Carducci e dell'IC Perlasca.

-L'I.S.S. Carducci promuoverà tra i suoi allevi il progetto e coinvolgerà propri studenti ed ex studenti nella formazione della Banda RulliFrulli Ferrara ospitandone le attività nel periodo invernale.

-L'IC Perlasca ospiterà le lezioni e i laboratori condotti dal maestro di APS RulliFrulli LAB all'interno delle classi della scuola sec. di I° T. Bonati e, a partire dalla seconda annualità, anche delle proprie scuole primarie.

-L'Associazione C.I.R.C.I. supporterà con i propri volontari gli incontri settimanali della Banda RulliFrulli e in occasione dei suoi spettacoli pubblici, promuovendo il coinvolgimento attivo nell'esperienza del proprio gruppo di giovani volontari.

ATTIVITÀ del 1° anno (ottobre 2023-settembre 2024):

A partire da lunedì 23 ottobre 2023 fino a maggio 2024 è previsto un incontro settimanale pomeridiano pomeridiani di 3 ore condotto dal Maestro Marco Golinelli,direttore d'orchestra Direttore d'orchestra della APS RulliFrulli LAB e da due collaboratori/esperti ferraresi messi a disposizione da Fondazione Imoletta a supporto della direzione della banda ferrarese, Giacomo Bazzani, giovane musicista percussionista e Vanni Valieri, educatore, musicista ed atelierista, oltre ad altri musicisti e volontari che si rendesse utile coinvolgere per rinforzare la produzione musicale del gruppo e la costruzione degli strumenti musicali.

Alle famiglie dei ragazzi partecipanti sarà chiesta una quota di partecipazione di euro 15,00 al mese, ad esclusione degli allievi del Carducci che parteciperanno al gruppo nell'ambito della loro formazione curricolare.

Altri incontri sono previsti nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2023/24 per gli allievi ferraresi della scuola sec.di I° grado che potranno essere poi inseriti a partire dall'anno successivo nella banda ferrarese.

Da giugno a settembre 2024 saranno calendarizzati uno o più spettacoli che consentiranno ai giovani della neocostituita Banda RulliFrulli Ferrara di esibirsi con il supporto dei più esperti giovani della Banda RulliFrulli di Finale Emilia. Lo spettacolo sarà infatti un importante banco di prova per questi giovani musicisti. Insieme impareranno a sostenere la tensione, a gioire della soddisfazione di essere protagonisti dello spettacolo, ad ammirare i frutti del lungo lavoro svolto nel corso dell'inverno e a sentirsi partecipi del risultato.

SEDE:

L'ISS G. Carducci mette a disposizione il proprio Auditorium come sede invernale (novembre-marzo) delle attività del gruppo mentre Fondazione Imoletta ETS ristrutturerà e attrezzerà nel corso dell'inverno 2023/24 due ampi locali al 2° piano di Villa Imoletta destinandoli a sede stabile della Banda RulliFrulli Ferrara, utilizzabili nel proseguo del progetto sia per le prove musicali della banda nei mesi primaverili ed estivi che per la costruzione e la manutenzione degli strumenti musicali. Durante le attività del laboratorio di costruzione degli strumenti condotto dai collaboratori/esperti di Fondazione Imoletta, i componenti della banda costruiranno, modificheranno e coloreranno gli strumenti musicali che, logorandosi con il progressivo utilizzo, necessitano anche di una periodica manutenzione. I ragazzi della Banda si ritroveranno così in laboratorio per svolgere assieme le attività di riparazione, costruire nuovi strumenti, sostituire quelli vecchi e ricercare nuove sonorità tra bidoni, pentole, mattonelle e altri oggetti recuperati dai partecipanti stessi, sviluppando le proprie idee e quelle del gruppo.

Gli incontri nelle classi delle scuole medie coinvolte nel corso del primo semestre 2024 si realizzeranno presso i locali dei rispettivi istituti senza costi per le famiglie e potranno prevedere uscite didattiche relative all'arricchimento dei singoli percorsi e una maggiore conoscenza della rete. Ulteriori spazi potranno essere individuati dall'Amministrazione Comunale in base alle necessità progettuali.

Nella foto: l'assessore comunale Dorota Kusiak al centro con con Federico Alberghini nella sede della Banda Rulli Frulli a Finale Emilia

