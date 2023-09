SPORT e AMBIENTE - Maggi, Balboni e Ferrara Hokey presentano la seconda edizione alla Nuova Darsena di Ferrara "Dock Skill Contest": sabato 23 settembre 2023. Skateboarding e Freestyle Rap per unire generazioni, culture sportive e musicali

Ferrara, 18/09/2023. Presentata alla stampa nella Sala Arazzi della residenza municipale, la manifestazione sportiva "Dock Skill Contest", patrocinata dal Comune di Ferrara in programma il prossimo sabato 23 settembre a cura dell'Asd Ferrara Hokey.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti Andrea Maggi, assessore comunale allo Sport, Alessandro Balboni assessore università-ambiente e Cristina Marabese, presidente Asd Ferrara Hokey, consigliere federale Federazione Italiana Sport Rotellistici.

Andrea Maggi, facendo gli onori di casa ha dichiarato che: "l'iniziativa Dock Skills Contest ha diverse peculiarità, perché lo skateboard è uno sport che magari molte persone non riconoscono come tale, mentre in realtà è una attività che riesce a coinvolgere soprattutto la fascia di persone più giovane.

La novità di questo evento è quello di basarsi su un'attività mista, che unisce due ambiti complementari nell'immaginario comune, lo Skateboard e il Freestyle.

Una recente ricerca sociale ha evidenziato che c'è un abbandono dello sport da parte dei giovani nell'era post covid, anche se i risultati mostrano che è in misura minore nel territorio di Ferrara. Con questo evento si vuole avvicinano bambini e famiglie ad una attività libera e giovane".

L'assessore ha infine aggiunto che: "sono stati stanziati dei finanziamenti per la realizzazione del nuovo skate park che si troverà sul sedime di quello vecchio. Sarà quindi, un impianto nuovo, regolato da norme CONI, e in questo modo si avrà uno spazio per i giovani per trovarsi e per motivare i ragazzi ad uscire di casa".

Per Alessandro Balboni: "è stato un piacere portare all'attenzione dell'amministrazione l'iniziativa. Dopo la collaborazione dello scorso anno e le operazioni di forestazione e piantumazione presso la sede dello "Skatepark Le Mura", ritengo che questa nuova collaborazione rappresenti un passo positivo verso l'organizzazione di ulteriori eventi, tra cui questo.

Sarò presente in veste di assessore, e auspico che questa seconda edizione non sia soltanto un preludio, ma il primo capitolo di una serie di iniziative importanti per il futuro, che possano costituire un appuntamento significativo per molti giovani ferraresi. Desidero quindi congratularmi con l'organizzazione per l'eccezionale lavoro svolto.

In aggiunta, voglio sottolineare che accanto al luogo dove si svolgerà l'evento, abbiamo recentemente completato l'installazione di uno smart hub. Questa struttura è stata realizzata grazie ai fondi europei destinati al progetto Air Break. Si tratta di una stazione di ricarica per veicoli elettrici, nonché di un punto di manutenzione per biciclette, dotato di videocamere di sorveglianza e illuminazione pubblica."

Cristina Marabese ha ricordato che "lo skateboard esiste da molti anni, ma recentemente ha assunto una connotazione speciale. È diventato un'attività estremamente urbana e sostenibile, contribuendo positivamente alla morfologia delle città. Spesso, infatti, diventa un veicolo di riqualificazione per le aree che ne hanno bisogno. Inoltre, dal punto di vista della sostenibilità, lo skateboard può essere considerato un mezzo di trasporto che non inquina.

Negli ultimi anni, lo skateboard è diventato uno sport sempre più organizzato, tanto da essere stato incluso in via sperimentale alle Olimpiadi di Tokyo e diventerà una disciplina olimpica effettiva a partire dall'anno prossimo a Parigi. Al confine con la provincia di Ferrara, a Pieve di Cento, risiede un'atleta olimpica di alto livello che sarà presente a questo evento.

La Darsena ha aperto le sue porte a tutti gli skaters, in quanto presto inizieranno i lavori di ristrutturazione dello skate park. Speriamo, quindi, che diventi un importante punto di aggregazione per gli amanti di questo sport, un luogo in cui si possa esprimere la propria creatività in totale libertà di movimento, senza l'uso di recinzioni o barriere."

Scheda informativa a cura di Ferrara Hokey.

Il Dock Skills Contest è tornato per la sua seconda edizione, un evento unico che unisce lo skateboarding e il freestyle rap, collegando generazioni e culture.

Nella Nuova Darsena di Ferrara troverete giovani, famiglie, appassionati di sport e amanti della musica, riuniti per celebrare la cultura street e l'arte urbana.

L'iniziativa è gratuita e sono disponibili pacchetti assicurativi per i partecipanti alle attività sportive.

La manifestazione si svolge sabato 23 Settembre 2023, in un'unica giornata.

La prima parte è dedicata alla promozione di attività sportive riferite ai giovani, aperta quindi al pubblico e ai curiosi.

Nella seconda parte della giornata si tiene un contest di Skateboard ed uno di Rap Freestyle. Attorno a queste gare vi saranno dimostrazioni di realtà parallele, ovvero balli Hip-Hop, Parkour, Stand Up Paddle.

Prerogativa dell'organizzazione è dare una proposta salubre ed inclusiva al fine di riunire bambini, giovani e famiglie.

La manifestazione sarà contornata da proposte parallele come bancarelle di attività locali e fornitura di cibo e bevande.

L'intento è di offrire un evento che sia godibile alle famiglie, oltre che essere occasione per i curiosi di avvicinarsi alle attività che verranno messe in mostra.

Partner organizzativi dell'evento sono: Freeride Street Shop, negozio di abbigliamento e articoli sportivi sito in via San Romano 116/A. Jam Ink Tattoo Family, studio di tatuaggi sito in Corso Isonzo 44. Luuc Tribe, brand locale di abbigliamento streetwear che da anni promuove contesti culturali emergenti. Infine, ASD Ferrara Hockey, nella figura di Cristina Marabese come presidente dell'associazione e consigliere nazionale FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici affiliata al CONI), che ha riunito sotto la sua competenza la promozione dell'Hockey e anche dello Skatebaording.

