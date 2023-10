POLIZIA LOCALE - Attività finalizzate all'affinamento della ricerca di sostanze stupefacenti in vari scenari operativi Giornata formativa di addestramento delle unità cinofile della Polizia locale

Una giornata formativa di addestramento delle unità cinofile, finalizzata all'affinamento della ricerca di sostanze stupefacenti in vari scenari operativi. È quella che si è tenuta lo scorso venerdì a Ferrara, per volontà del corpo di Polizia Locale che ha ospitato gli istruttori dell'associazione Malanoche di Fanzolo di Vedelago, formatori di Aaron, Chloe e Foras, nonché dei colleghi delle unità cinofile dei corpi di Treviso, Bassano del Grappa e Conegliano Veneto.

La formazione è avvenuta presso l'area comunale di via Marconi e all'interno del campo di addestramento dell'Associazione Ferrarese riconosciuta U.C.I.S. Rescue Alpha Dogs, specializzata nell'addestramento cani per la ricerca dispersi in campo aperto e su macerie. Durante le attività i cani si sono cimentati in prove di ricerca su più scenari che potessero replicare le situazioni ambientali particolari in cui conduttori e animali sono costretti ad affrontare nella operatività lavorativa. Una giornata di studio, lavoro e confronto con i colleghi di altre città utile a correggere i propri errori sotto la guida di istruttori esperti al fine di migliorarsi sempre di più.

(Comunicazione Vicesindaco)

