MUSEO STORIA NATURALE – Incontri per dialogare sui mammiferi martedì 24 e giovedì 26 ottobre 2023 “Incontriamoci tra mammiferi”, due appuntamenti per conoscere meglio il nostro ecosistema

"Incontriamoci tra mammiferi: gli esperti ci aiutano a capire i mammiferi selvatici che vivono vicino a noi" è il tema dell'evento che si svolgerà martedì 24 e giovedì 26 ottobre 2023. Gli incontri saranno ospitati dal Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara, in largo Florestano Vancini, 2.

Questi incontri con gli esperti sono organizzati nell'ambito di "M'ammalia. La Settimana dei Mammiferi", un insieme di appuntamenti coordinati dall'Associazione Teriologica Italiana. M'ammalia per questa XV edizione ha come tema "Grandi, piccoli ed esotici: i mammiferi possono coesistere con l'uomo?". È un argomento sempre più attuale a livello mondiale ma anche a livello italiano, infatti il maggiore uso del suolo da parte degli uomini e l'alta densità di popolazione creano spesso delle interazioni con la fauna locale. Durante questi incontri sarà possibile discutere sul tema dei mammiferi, per conoscerli meglio, e in particolare approfondire le loro problematiche e gli ecosistemi di cui fanno parte.

Le due giornate saranno divise in laboratori previsti al mattino e riservati agli studenti delle scuole secondarie, mentre incontri e conferenze si svolgeranno nel pomeriggio a partire dalle 17.

Per partecipare ai laboratori del 24 e del 26 ottobre, è necessaria la prenotazione effettuabile tramite mail a dido.storianaturale@gmail.com, telefonando al museo 0532 203381, oppure telefonando al numero 351 6937858. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet: https://www.associazionedido.it/

Le conferenze che si svolgeranno nei due pomeriggi sono aperte a chiunque voglia partecipare e voglia scoprire di più su questa specie di animali.

Programma delle due giornate (scheda a cura degli organizzatori)

24 OTTOBRE - CONOSCERE PER COESISTERE

10:30 - 12:30 Laboratorio sui mammiferi: "Conoscere i mammiferi per conviverci" incontro su prenotazione riservato alle scuole secondarie I grado con Laura Scillitani (MUSE - Life WolfAlps Eu) e Andrea Monaco (ricercatore ISPRA)

17 - 19 Dialoghi sul tema "Dal conflitto alla coesistenza: come convivere con gli animali selvatici", coordina Laura Scillitani (esperta di comunicazione scientifica, MUSE - Life WolfAlps Eu) con Francesca Buoninconti (giornalista Radio3 Scienza - autrice di libri su comportamento animale), Andrea Monaco (ricercatore ISPRA), Grignolio Stefano (zoologo - Unife)

26 OTTOBRE - COMPORTAMENTI PER ESISTERE E COESISTERE

09 - 11 Laboratorio sui mammiferi: "Traccia il topo - I piccoli mammiferi e il loro ruolo ecologico". Incontro su prenotazione riservato alle scuole secondarie I e II grado, a cura di Associazione Didattica DIDÒ

17 - 18 Alessio Mortelliti (Università di Trieste) terrà una conferenza dal titolo: "Topi coraggiosi e scoiattoli ansiosi: come la personalità di un micromammifero può cambiare un intero ecosistema"

18 - 19 Massimo Scandura (Università di Sassari) animerà una conferenza dal titolo: "Mammiferi per tutti: può un cittadino qualunque contribuire al lavoro degli specialisti?"

La locandina dell'evento in pdf: incontriamoci tra i mammiferi

Immagini scaricabili: