SPORT - Palermo 19-22 ottobre 2023 organizzato dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali FISDIR Presentata la squadra di calcio a 5 Format Ferrara che partecipa al Campionato Italiano Paralimpico

Ferrara, 18/10/2023. Presentata alla stampa nella sala degli Arazzi della residenza municipale la squadra di calcio a 5 Format Ferrara che parteciperà al Campionato Italiano Paralimpico in programma a Palermo dal 19 al 22 ottobre 2023 organizzato dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, FISDIR, Federazione Sportiva Paralimpica cui il CIP Comitato Italiano Paralimpico ha demandato la gestione, l'organizzazione e lo sviluppo dell'attività sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti:

- Andrea Maggi, assessore comunale allo Sport

- Alessandro Grande, presidente asd Format Ferrara

- Stefano di Brindisi, dirigente asd Format Ferrara

- gli Atleti della squadra di calcio a 5 Format Ferrara

Il campionato italiano paralimpico di calcio a 5, che si svolgerà a Palermo dal 19 al 22 ottobre 2023, vede la partecipazione di una compagine ferrarese rappresentata dalla squadra di calcio a 5 della Format Ferrara.

La squadra della Format Ferrara, è l'unica squadra della regione Emilia Romagna assieme ad altre 18 compagini provenienti da tutta Italia.

Il Progetto dell'asd Format Ferrara dedicato alle persone fragili nasce alcuni anni fa, cogliendo l'esigenza del territorio di offrire un offerta sportiva unica nel suo genere.

Format Ferrara dedica una parte importante delle sue attività a persone con una disabilità intellettivo relazionale cogliendo questa esigenza dal territorio aperta a diversi tipi di sport: judo,basket,atletica leggera, calcio a 5.

Andrea Maggi, assessore comunale allo Sport si è detto: "particolarmente soddisfatto di questi ragazzi, che saranno i nostri ambasciatori al Campionato Italiano Paralimpico di calcio. Ringrazio, inoltre, l'ufficio sport per la realizzazione delle maglie del Comune di Ferrara che indosseranno i nostri atleti. Esprimo, infine, la mia gratitudine a tutti gli organizzatori per il loro impegno, ma so che sono mossi dalla passione e dalla convinzione nel fare del bene. Auguro, quindi, buona fortuna ai ragazzi e li incoraggio a portare onore alla nostra città."

Auspicio cui fanno immediata eco le parole che testimoniano lo "spirito personale e agonistico" di tre tra tutti gli atleti presenti: l'Attaccante "Sono felice di andare in Sicilia"; il Portiere "Sarà per noi un'esperienza emozionante, soprattutto perché avremo l'opportunità di incontrare e conoscere i giocatori delle altre squadre"; Il Difensore "Sono entusiasta di giocare per questa squadra e spero che potremo divertirci, ma anche portare a casa la Coppa del Campionato Italiano per la città di Ferrara". Appplausi per tutti, soprattutto per le famiglie dei ragazzi in partenza

Alessandro Grande presidente Format Ferrara si è detto: "orgoglioso di raggiungere questo traguardo, che significa la realizzazione di progetti che nascono da lontano dove i primi obietti erano quelli di insegnare a giocare a calcio a molti ragazzi a cui era stata negata questa possibilità.

Grazie alla loro volontà e ad uno staff tecnico competente non solo si è insegnato loro a giocare a calcio ma questo gruppo ha avuto la possibilità di partecipare a tornei confrontandosi con squadre supportate economicamente da grandi club nazionali come il Parma Calcio, il Bologna e Venezia, squadre incontrate nell'ultimo torneo svoltosi appunto nel centro sportivo del Venezia calcio dove la nostra squadra ferrarese si è ben distinta raccogliendo gli applausi da tutto il pubblico".

Stefano Di Brindisi dirigente Format Ferrara ha ricordato che la squadra di calcio a 5 nasce: "nel 2019, formata da un gruppo di ragazzi desiderosi di giocare e imparare a giocare a calcio; da quell'anno abbiamo partecipato a numerosi tornei e a due campionati italiani, ma la vera sfida nasce quest'anno nel 2023 con la partecipazione al campionato italiano che si svolgerà a Palermo dal 19 al 22 ottobre prossimi.

Si tratta della trasferta più impegnativa mai affrontata da questa squadra; dovendo affrontare una sfida così impegnativa per una piccola realtà come la nostra abbiamo incontrato grande sostegno dalla società civile e dall'amministrazione della città.

Per la realizzazione di questo progetto, infatti, oltre a ringraziare il Comune di Ferrara che si sta dimostrando molto sensibile alla tematica, si ricorda che tutto questo è possibile grazie al contributo di persone e aziende come De Giuli Costruzioni, la famiglia Bressan nell'azienda Sichi Alpha, Maurizio Levrato Sanibol, Vanni Falchetti Esse.Ti., la Fermac e Avis Ferrara; non ultimi, ringraziamo anche tutte quelle persone che mettono a disposizione il loro tempo per la buona riuscita di questa trasferta, per noi, unica".

Immagini scaricabili: