BIBLIOTECA NICCOLINI - Sabato 11 novembre 2023 alle 11 in via Romiti 13 a Ferrara. Ingresso libero "I bambini ci guardano", a Casa Niccolini un incontro per la Giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Ha per titolo "I bambini ci guardano" l'incontro in programma sabato 11 novembre 2023 dalle 11 alla biblioteca comunale per ragazzi di Casa Niccolini (via Romiti 13 a Ferrara). L’appuntamento è promosso dal gruppo FareDiritti, in collaborazione con Tutori nel tempo e con la partecipazione di Unife, in occasione della 34ª Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra il 20 Novembre.

Tamara Zappaterra, prorettrice alla diversità, equità e inclusione di Unife, aprirà l'incontro sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Seguiranno gli interventi di Paola Boldrini, senatrice della Repubblica italiana nella XVIII legislatura, e di Andrea Firrincieli, Col. (Ris.) dei Carabinieri e Cofondatore dell'Associazione Tutori nel Tempo, con letture e riflessioni che avranno come riferimento la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, lo statuto di Tutori nel Tempo (Tutori volontari per minori) e il libro "Le stelle di Lampedusa" di Pietro Bartolo, Edizioni Mondadori.

L'appuntamento è rivolto a genitori, insegnanti, operatori socioeducativi e rappresentanti di Istituzioni, associazioni e scuole ed è aperto liberamente alla partecipazione di tutti gli interessati (fino a esaurimento posti).

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Le stelle di Lampedusa e le storie di bambine e bambini, ragazzi e ragazze che cercano di sopravvivere a durissime esperienze di povertà, violenza e soprusi saranno il punto di partenza di un ideale racconto del mondo dell'infanzia, il quale 34 anni fa l'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha voluto tutelare, mettendone nero su bianco i fondamentali diritti. Oggi, le guerre che insanguinano tante parti del pianeta e la povertà concentrata in alcune aree del Sud del mondo e in alcune fasce delle società del benessere vanificano quella convenzione e fanno dimenticare l'impegno preso dai Paesi che l'hanno ratificata. Forse è tempo di chiederci quali siano oggi le nostre responsabilità nei loro confronti e quali concrete possibilità abbiamo di mettere fine alle ingiustizie e alle tragedie vissute da tanti di loro.

