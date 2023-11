BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 10 e sabato 11 novembre 2023 in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "ll ruolo dei contadini nella costruzione del paesaggio tra Medioevo ed età Moderna" in un convegno delle Deputazioni di Storia patria ferrarese, toscana e umbra

Ha per tema "La costruzione del paesaggio agrario e la manutenzione del territorio: il ruolo dei contadini e delle comunità rurali tra tardo Medioevo ed età Moderna" il convegno in programma venerdì 10 novembre 2023 dalle 9,30 alle 18 e sabato 11 novembre dalle 9 alle 12, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). L'incontro, organizzato dalle tre Deputazioni di Storia patria ferrarese, toscana e umbra, rientra nel progetto triennale "I contadini italiani dal tardo Medioevo all'Unità: percorsi di ricerca e aree a confronto", finanziato dalla Giunta centrale per gli studi storici.

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

L'assise ha per oggetto i lavori di sistemazione dei terreni, la modifica degli spazi coltivati, la diffusione di determinate colture, che nel corso del tempo vanno a creare un determinato paesaggio, soprattutto nelle aree di pianura e di collina, facendogli assumere connotazioni particolari e originali. Sono oggetto di analisi, a una scala superiore, gli interventi sull'assetto e la manutenzione del territorio, in genere promossi dalle autorità pubbliche, quali, tra gli altri, bonifiche, sistemazioni degli argini dei fiumi, cura della viabilità, protezione o riduzione delle aree boschive.



Locandina e programma: Convegno 10-11 novembre 2023

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

Immagini scaricabili: