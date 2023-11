SPORT - Assessore Maggi: "una manifestazione completa capace di coniugare agonismo e piacere della bellezza della città camminando tra monumenti e orti degli Estensi" Presentate la Gara competitiva "Mura Trail Corri con gli Azzurri" e la camminata "Aspettando il Natale" in programma venerdì 8 dicembre 2023

Ferrara, 28/11/2023. Presentata stamane alla stampa nella Sala degli Arazzi della residenza municipale la 3a edizione della Gara competitiva "Mura Trail Corri con gli Azzurri" e la camminata "Aspettando il Natale", in programma venerdì 8 dicembre 2023.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti:

Andrea Maggi, assessore allo sport;

Luciano Mazzanti, presidente asd Doro;

Luciana Pareschi, presidente Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia;

Eleonora Banzi, presidente Uisp Ferrara;

Ruggero Tosi, Coni Ferrara;

Rappresentante Avis Comunale e Provinciale.

Andrea Maggi, assessore comunale allo sport ha dichiarato: " l'iniziativa Mura Trail Corri con gli Azzurri, giunti ormai alla sua terza edizione, è importante perché è una manifestazione completa, in quanto prevede sia una corsa competitiva che una camminata non competitiva, per condividere insieme qualche ora.

Il cross a Ferrara ha una tradizione importante da mantenere e valorizzare e le mura sono lo scenario perfetto per questo tipo di manifestazione. La camminata non competitiva invece è interessante perché il percorso prevede di passeggiare attraverso i gioielli e i monumenti della città, come ad esempio gli Orti Estensi, in modo da ammirarne la bellezza".

Per Monica Zannini co-organizzatrice: "la manifestazione è un'esasperazione del cross, il continuo cambio di quota offerta dalle mura rende più impegnativa la gara. La partecipazione alla camminata è importante perchè è un modo diverso per far conoscere Ferrara e far scoprire nuovi luoghi".

Luciano Mazzanti, presidente asd Doro ha infine aggiunto: "la gara è voluta per far rinascere la storica manifestazione ferrarese Mura Cross con un percorso molto simile. È un evento sportivo in cui molte persone partecipano da fuori Ferrara e provincia e quindi il percorso è studiato anche per scoprire le bellezze rinascimentali della città".

Nota informativa a cura degli organizzatori

Torna per il terzo anno il Mura Trail Corri con gli Azzurri, corsa campestre sulle Mura Estensi ereditata dal famoso Mura Cross degli anni ‘80 e ‘90 e organizzato dalla Polisportiva Doro e dalla Sezione di Ferrara degli Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia.

In questo difficile contesto il contributo di aziende ferraresi grandi e piccole, Conserve Italia, Salvi Vivai, Hortò, Fermac è stato indispensabile per creare una manifestazione importante e ben premiata.

La manifestazione nel calendario UISP ha il patrocinio del Comune di Ferrara, del Coni, di Sport e Salute, Avis provinciale e comunale.

Il teatro di svolgimento non può che essere il migliore possibile: le Mura di Ferrara, patrimonio dell'Unesco e l'Addizione Erculea con i monumenti Rossettiani e la via più bella d'Europa: Corso Ercole I d'Este.

In questo contesto il riconoscimento da parte del Comune di Ferrara dello sforzo organizzativo sostenuto e del valore della manifestazione gratifica il nostro impegno.

L'appuntamento è per giovedì 8 dicembre davanti alla Porta degli Angeli, che ci sono stati gentilmente concessi dal Comune di Ferrara, con la partenza alle ore 10,00 della gara competitiva e a seguire della camminata.

I giovani atleti potranno iscriversi gratuitamente al II Trofeo Avis che premierà i più veloci con le coppe, ma offrirà a tutti i partecipanti uno splendido scaldacollo natalizio.

Alle ore 10 ci sarà la partenza della gara competitiva e della camminata "Aspettando il Natale" su due percorsi distinti e diversi che si riuniranno solo a 2 km. dall'arrivo.

La gara competitiva vedrà allo start gli atleti dai 16 anni in poi, cronometrati dall'associazione Cronometristi di Ferrara, impegnati su un percorso di 8 km che metterà a dura prova la preparazione atletica di ciascun concorrente.

La camminata "Aspettando il Natale" avrà un percorso dedicato che seguirà i monumenti dell'Addizione Erculea e dopo aver attraversato gli Orti Estensi affiancherà negli ultimi 2 km sulle Mura i "competitivi".

Le premiazioni si svolgeranno al termine della gara competitiva nello splendido scenario della Porta degli Angeli.

3^ Edizione "Mura Trail- Corri Con Gli Azzurri" e la Camminata "Aspettando Il Natale" 8 Dicembre 2023

Partenza e Arrivo dalla Porta degli Angeli

Ore 8.00 ritrovo presso la porta degli Angeli e apertura banchetto iscrizioni

Ore 10.00 partenza gara competitiva e a seguire camminata

Ore 11.15 premiazioni dei singoli e delle società

