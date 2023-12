SCUOLA E FAMIGLIE - Martedì 5 dicembre 2023 dalle 14,30 nella Sala della Musica (via Boccaleone 19) "Una speciale normalità": a Ferrara un incontro su presente e futuro dei processi di inclusione scolastica

Sarà dedicato all'"evoluzione dei processi di inclusione scolastica" l'incontro pubblico dal titolo "Una speciale normalità" che si terrà martedì 5 dicembre 2023 dalle 14,30 nella Sala della Musica, in via Boccaleone 19, a Ferrara.

L'iniziativa è promossa dal Comune di Ferrara in occasione della Giornata mondiale sulla disabilità e rientra nel programma di "Bimbi in festa", legato alla celebrazione della Convenzione Onu dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

L'incontro sarà aperto da un intervento introduttivo dell'assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Ferrara Dorota Kusiak e sarà coordinato da Alessandro Venturini dell'Unità operativa Inclusione del Comune. Seguiranno gli interventi di operatori ed esperti provenienti anche da altri Comuni dell'Emilia Romagna e delle Marche.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Parlare di inclusione scolastica significa confrontarsi con famiglie, scuole ed insegnanti, con il territorio, l'Azienda Sanitaria e con le diverse risorse e istituzioni coinvolte. E' necessario affinché si vada oltre le sole enunciazioni di principio per implementare scelte operative concrete. Serve una pedagogia condivisa e chiara a tutti, che permetta di costruire un efficiente coordinamento delle risorse a disposizione del sistema scolastico.

Grazie al contributo di esperti di diverse provenienze e professioni, si cercherà di analizzare criticamente, ma anche costruttivamente, partendo dall'attuale quadro normativo l'attuale situazione dell'inclusione scolastica.

Da anni infatti si dice che la normativa italiana sull'inclusione scolastica è la migliore e da diversi paesi riceviamo le visite di chi vuole conoscere e studiare il nostro modello. In realtà è necessario ammettere che il sistema scolastico non è ancora in grado di assicurare una piena adesione a quanto previsto dalla normativa.

Lo faremo approfondendo il quadro normativo attuale, in progressivo cambiamento e analizzando le prime risultanze dell'applicazione dei nuovi PEI. I pomeriggio proseguirà orientandosi al futuro sia attraverso una riflessione sulla qualità dell'inclusione, come questa è percepita all'interno del sistema scolastico, sia riflettendo su cosa è possibile oggi mettere ancora in campo da parte dei diversi stakeholder e quali alleanze per la costruzione di una scuola maggiormente inclusiva.

>> Sarà possibile partecipare on line o in presenza attraverso compilando il modulo di iscrizione a questo link

PROGRAMMA

"Una speciale normalità"

5 dicembre 2023- Sala della Musica - via Boccaleone 19, Ferrara

Ore 14,30 Introduzione e saluto

Dorota Kusiak - Assessore Pubblica Istruzione Comune di Ferrara

Benvenuto e presentazione dell'iniziativa

Coordina il Tavolo: Alessandro Venturini - EP Unità Operativa Inclusione Comune di Ferrara

14.40 - Raffaele Iosa - Maestro, Direttore Didattico e Ispettore scolastico

L'epoca della grande malattia. Per un sistema locale integrato e partecipato. Normativa e sfide pedagogiche

15.20 - Massimo Nutini - Esperto in legislazione scolastica e degli enti locali

Le novità per gli enti locali, l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, leprospettive di cambiamento

16.00 - Flavio Fogarolo - Insegnante, Collaboratore del Ministero dell'Istruzione, l'INDIRE e l'INVALSI,Formatore

Il nuovo PEI, cosa accade nelle scuole?

16.40 - Walter Chiani - Dirigente Servizi alla persona Comune di Pesaro

La qualità dell'inclusione è nella partecipazione: considerazioni da una esperienza in atto

