PALIO DI FERRARA - CARNEVALE 2024 CONSACRATO A ISABELLA D'ESTE GONZAGA Presentato il progetto di 'casting' per il "Carnevale degli Este - Edizione 2024". Selezioni dal 21 Dicembre 2023

Ferrara, 11/12/2023. Presentato stamane alla stampa nella Sala degli Arazzi del Palazzo Municipale il progetto di 'casting' per il "Carnevale degli Este - Edizione 2024"

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti:

- Nicola Lodi, vicesindaco del Comune di Ferrara

- Nicola Borsetti, presidente dell'Ente Palio di Ferrara

- Matteo Provasi Presidente e Cinzia Occhi, componente della Commissione storico artistica dell'Ente Palio

Nicola Lodi, vice sindaco e assessore al Palio, concludendo la presentazione, ha fatto i complimenti all'organizzazione ma ha voluto soprattutto mettere in evidenza "l'intelligente e sensibile idea, proposta alla base del Carenevale degli Este, ovvero, dedicare, l'edizione del ritorno, a Isabella d'Este Gonzaga, emblematica figura femminile della storia non solo di Ferrara ma di Mantova, d'Italia e delle corti europee. Questo in un delicatissmo periodo storico contemporaneo che vede il ruolo e il valore sociale della donna fortemente attaccato.

Giusto e intelligente, quindi, esaltare una donna che ha saputo andare oltre gli schemi angusti del suo tempo interprentando un ruolo di forte valore di libertà creativa in campi dalla cultura all'arte del governo. Complimenti, quindi, alla Commissione e a tutte le persone che ne ha interpretato la lodevole proposta che essendo riservata a donne e ragazze estranee al mondo delle Contrade ha in più la virtù di aprirsi a tutta la cittadinanza."

Una scelta, quella del casting per interpretare Isabella, che assume anche ancor più significato se la collochiamo a soli due giorni dal 19 Dicembre 2023 data della storica firma per la nascita della Fondazione del Palio di Ferrara, bene, quindi, un evento così denso di significati".

Scheda Informativa a cura dell'Ente Palio di Ferrara

CARNEVALE DEGLI ESTE 2024 CONSACRATO A ISABELLA D'ESTE GONZAGA

Il 21 dicembre aperto il casting per interpretare la marchesa di Mantova durante le celebrazioni

Torna dopo quattro anni di forzata sospensione IL CARNEVALE DEGLI ESTE, organizzato dall'Ente Palio, in collaborazione con il Comune di Ferrara e con il patrocinio dell'Università degli Studi di Ferrara, nelle giornate dei prossimi 10 e 11 febbraio.

L'edizione 2024 si preannuncia densa di appuntamenti a partire dal 13 gennaio data d'inzio degli eventi con la massima espressione degli spettacoli e momenti culturali del Carnevale vero e proprio l'11 e 12 Febbraio 2024.

Questo, in una continua alternanza tra momenti di riflessione storica, occasioni conviviali e grandi spettacoli pubblici, completamente dedicata a Isabella d'Este Gonzaga, primogenita di Ercole I d'Este ed Eleonora d'Aragona, che nacque nel maggio 1474, esattamente 550 anni fa, festeggiata da tutta la città.

La manifestazione ripercorrerà le tappe salienti di una vita paradigmatica del Rinascimento.

Isabella, che partecipò al suo primo carnevale insieme alla madre nel febbraio del 1476, non ancora compiuti i 2 anni di età, ricevette una educazione di alto livello nell'ambizioso ambiente di corte ferrarese, tra poesia, musica, danza, e attività di solito riservate ai maschi.

Successivamente non si limitò a fungere da pedina nelle politiche matrimoniali dei principi italiani, ma interpretò in modo esemplare il ruolo di marchesa, trasformando Mantova in una capitale dell'arte e di stile europea.

La scelta di dedicare IL CARNEVALE DEGLI ESTE 2024 alla debordante personalità di Isabella d'Este Gonzaga ci pare foriera di significati che vanno anche oltre le ragioni del calendario.

Oggi più che mai, con l'attualità che ci impone un cambio di mentalità nella dialettica di genere, non apparirà casuale la celebrazione di una donna che ha saputo sfidare con successo una intera ideologia. Donna di potere a tutto tondo, capace di rompere i recinti innalzati da una società maschile, patriarcale e misogina per definizione, che voleva le donne ‘prigioniere' nei monasteri o nel matrimonio, Isabella ha saputo rivendicare la propria autonomia, orientando le mode e dialogando in posizione mai subalterna con gli uomini di Stato, suoi contemporanei. Farla rivivere nel 2024, vestirne gli abiti eleganti, significa raccogliere il testimone di uno straordinario messaggio di libertà.

Chi si sente nipote di regnanti, figlia di principi, protagonista della vita di corte?

La volontà dell'Ente Palio è di trasformare questa celebrazione non solo in una attrazione turistica, ma anche in una vera e propria festa nella quale coinvolgere l'intera cittadinanza. Saranno infatti due ragazze a interpretare Isabella nei cortei che si dipaneranno nelle giornate del carnevale.

Le figure saranno scelte attraverso un casting che avrà luogo giovedì 21 dicembre a partire dalle ore 19 presso la Sede dell'Associazione "Ferrara la città del Cinema" Palazzina ex Mof Corso

Isonzo n°137 Ferrara.

Tutte le candidate dovranno inviare la propria manifestazione d'interesse entro le ore 12 dello stesso 21 dicembre all'indirizzo info@paliodiferrara.it o telefonando al numero 0532751263 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, indicando le proprie generalità e allegando alla domanda una foto e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Questi i requisiti di partecipazione:

- Età compresa tra 17-22 anni e tra 35-40 anni

- Non avere alcuna affiliazione di Contrada

- Avere esperienza in ambito di danza (gradita ma non necessaria)

- Somiglianza fisica con Isabella d'Este, si consultino i ritratti raccolti in questa pagina:

Isabella Sposa https://images.app.goo.gl/VTxrbYzerSR4kWAq6

Isabella Marchesa : https://images.app.goo.gl/QWgB83KMyDLxR5SG8

