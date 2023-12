POLITICHE SOCIALI - Domenica 17 dicembre 2023 alle 10 con partenza da piazza Ariostea "Stracarducci for ADO": camminata non competitiva di beneficenza nel segno del Natale

"Stracarducci for ADO" è la camminata non competitiva di beneficenza in programma per domenica 17 dicembre 2023 alle 10 con partenza da piazza Ariostea che mette insieme attività fisica, piacere di stare insieme e possibilità di dare un contributo alla Fondazione Ado per l'assistenza domiciliare oncologica. L'iniziativa, organizzata dal liceo Carducci di Ferrara, ha il patrocinio del Comune di Ferrara e di Uisp.

Il progetto di beneficenza è stato presentato mercoledì 13 dicembre 2023 nella sala degli Arazzi della residenza municipale, dove sono intervenuti l'assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, il rappresentante della Fondazione ADO Rodolfo Calzolari, la docente Liceo Carducci e referente del progetto Silvia Balzani, accompagnata da una rappresentanza di studenti della 3° D e la presidente UISP Ferrara Eleonora Banzi.

L'iniziativa nasce dall'incontro tra lo spirito della solidarietà, la magia del Natale e l'entusiasmo dei giovani. Si tratta di una camminata non competitiva aperta a tutti, organizzata dalla classe III D del liceo Gisuè Carducci di Ferrara, indirizzo Scienze Umane tradizionale, in collaborazione con la Fondazione ADO, a cui andrà devoluto l'intero ricavato dell'iniziativa benefica.

"La ricetta per costruire una comunità solidale - spiega l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara, Cristina Coletti - è partire dal basso, coinvolgendo i ragazzi sin dall'adolescenza per dar loro modo di formarsi crescendo nel rispetto dei concittadini che vivono in condizioni di fragilità fisiche e psicologiche, che si acuiscono nell'ambito delle malattie oncologiche. Quella fra Ado e Carducci è una collaborazione che da qualche mese si sta cementando sempre più, che consente agli studenti di misurarsi in ambienti nuovi e su tematiche sociali che si fondano sul benessere dei concittadini. Sabato sarà anche l'ennesima occasione per diffondere la mission della Fondazione Ado, fondamentale per tutto il supporto assistenziale nelle cure oncologiche".

La camminata si svolgerà domenica 17 dicembre 2023, partendo alle ore 10 da piazza Ariostea, per poi proseguire verso corso Porta Mare, viale degli Angeli, Porta degli Angeli, Quadrivio degli Angeli per poi concludersi in piazza Ariostea, dove si terrà un rinfresco. Un brindisi per festeggiare l'arrivo delle festività tra le bancarelle di Natale che verranno allestite per l'occasione. Non solo: sarà presente anche Babbo Natale per ricevere le letterine di tutti i piccoli partecipanti.

L'iniziativa, che gode del Patrocinio del Comune di Ferrara e della UISP, è interamente organizzata dagli studenti del Liceo Carducci nell'ambito del PCTO, percorsi trasversali per l'orientamento, con il supporto dei professori e dell'Ufficio Iniziative di ADO, con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle attività di assistenza della Fondazione ADO.

Tutto il percorso sarà seguito dal Corpo della Polizia di Stato e dal personale del PAF-Pubblica Assistenza Ferrarese che offrirà il servizio di assistenza sanitaria con il supporto all'iniziativa della Lavanderia Ariosto.

"Questo percorso permette a noi di sviluppare molte competenze trasversali, come la capacità di lavorare in gruppo, comunicare e relazionarsi in pubblico, rispettare le consegne e i tempi. Questo progetto, inoltre, ci ha insegnato ad essere autonomi per quello che riguarda l'organizzazione di un evento, anche se accompagnati da esperti. Grazie a questo evento abbiamo anche imparato a porci davanti a nuove persone che ricoprono un ruolo importante all'interno della società. Ringraziamo innanzitutto la Fondazione ADO per questa grande opportunità che ci ha offerto, tutti i professori che hanno collaborato per rendere possibile questo percorso, il Corpo della Polizia di Stato, il Comune per il Patrocinio e gli sponsor" commentano Ambra Beltrami, Sofia Passarini, Veronica Polastri, Eliana Argenio, Eleonora Lodi, Giada Ciottariello, Giulia Ghiotti e Anastasia Samoylova, alunne della classe III D del Liceo G. Carducci di Ferrara, dell'indirizzo Scienze Umane tradizionale, che hanno contributo al progetto, promosso tramite volantini cartacei che verranno distribuiti ai cittadini, articoli sulla stampa e sui canali social di ADO.

COME PARTECIPARE - È consigliata la prenotazione al numero 0532 972400 o all'indirizzo email segreteria@adohtf.it. È possibile iscriversi anche in logo la mattinata stessa dell'evento.

Per contribuire è necessario versare la quota di partecipazione, che per i bambini equivale a 7 euro (fino ai 12 anni), per gli adulti 10 euro e per la famiglia (due adulti e un bambino) 25 euro.

Nella quota è compreso anche un simpatico cerchietto natalizio.

Immagini scaricabili: