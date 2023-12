BIBLIOTECA TEBALDI – Appuntamento per i bambini martedì 19 dicembre alle 17 in via Ferraiola 12. Aperte le iscrizioni “Le fantaricette di Natale”: letture natalizie in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) alla Tebaldi

Proseguono gli appuntamenti del martedì dedicati ai più piccoli alla biblioteca comunale Tebaldi, in via Ferraiola 12 a Ferrara. Il prossimo appuntamento, per bambini da 3 a 10 anni, è in programma per martedì 19 dicembre 2023 alle 17. "Le Fantaricette di Natale", letture in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), sarà il tema della narrazione con Sara Barbato.

La comunicazione aumentativa alternativa (CAA) è un approccio dai vari volti con lo scopo univoco di fornire alle persone con bisogni comunicativi complessi la possibilità di comunicare tramite canali che si affiancano a quello orale.

L'incontro è su prenotazione, da effettuare contattando la biblioteca "Tebaldi" al numero 0532 64215.

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Tebaldi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: