"Facciamo Natale": alla Bassani un pomeriggio per realizzare gli addobbi per la cameretta

Giovedì 21 dicembre 2023 alle 17 la biblioteca Bassani (via Grosoli 42) ospiterà un laboratorio creativo di decorazioni natalizie. L'appuntamento, pensato per i bambini dai 4 anni, sarà l'occasione per creare le decorazioni da mettere nella cameretta e creare un'atmosfera magica per Natale. L'evento è organizzato con la collaborazione dei volontari e delle volontarie del Servizio Civile Universale.

L'incontro è gratuito con prenotazione obbligatoria, contattando la biblioteca ai numeri 0532 797414-477 oppure tramite mail a Info.bassani@comune.fe.it

