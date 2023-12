POLITICHE SOCIALI - Ass. Coletti "progetto innovativo che offre ai partecipanti la possibilità di far crescere nuove attitudini" "Mi fa stare bene la musica": con la band dell'associazione Lo Specchio nuove opportunità di inclusione e crescita per ragazzi fragili

La musica come occasione di benessere, inclusione e crescita per ragazzi con fragilità e non solo. E' questo l'intento del progetto "MI FA staRE bene LA muSIca" ideato dall'associazione Lo Specchio, con il coinvolgimento dell'Istituto Einaudi e il sostegno del Comune di Ferrara che lo ha reso beneficiario di un contributo di 15mila euro da parte dell'Assessorato alle Politiche Sociali.

L'iniziativa, che è partita lo scorso ottobre e ha portato alla creazione di una band musicale inclusiva con cinque componenti, è inserita nel Piano di Zona 2023 del Distretto Socio-Sanitario Centro-Nord, e nasce con la volontà di dare un'occasione alle persone con disabilità di fare musica con veri musicisti, per mettere in luce i loro talenti, anche in funzione di un'eventuale opportunità occupazionale.

I dettagli del progetto sono stati illustrati oggi in conferenza stampa nella residenza municipale di Ferrara dall'assessore alle Politiche Sociali del Comune Cristina Coletti e dalla presidente Associazione Lo Specchio Teresa Graziani, assieme alla dirigente scolastica dell'Istituo Einaudi di Ferrara Marianna Fornasiero con il docente Luca Masetti, i componenti dell'associazione Bach Beat Matteo Morini e Giuliano Sarti e la psicoterapeuta Vissia Zanobi.

"Si tratta - ha spiegato l'assessore Cristina Coletti - di un progetto innovativo e rivoluzionario che rappresenta una concreta opportunità di fare inclusione reale, dando modo ai partecipanti di confrontarsi fra le loro, facendo crescere nuove attitudini e sviluppando quelle che già si posseggono. Per il nostro territorio è il primo complesso musicale che mette insieme persone con fragilità, che hanno però capacità speciali a cui bisogna dare i giusti spazi di espressione. La musica è uno strumento importante per il benessere psicofisico e può essere un veicolo di incontro importante. Ringrazio Lo Specchio e la presidente Teresa Graziani, per il suo instancabile impegno nel dar vita a progettualità nuove e preziose, in questo caso rese ancora più di valore dal coinvolgimento del mondo della scuola".

"E' un progetto per noi molto importante - ha dichiarato Teresa Graziani -, che stiamo portando avanti con tutte le nostre forze e ringrazio l'Assessorato comunale alle Politiche sociali per il prezioso contributo economico ricevuto. L'obiettivo della nostra associazione è quello di contribuire a realizzare un'inclusione vera in tutti gli ambiti per le persone fragili, anche facendo emergere i loro talenti. Costruire una band con persone speciali non è facile, per questo ci siamo rivolti a dei musicisti, che stanno trasmettendo in modo meraviglioso ai ragazzi la voglia di fare musica e di esibirsi".

La progettualità prevede prove periodiche della band negli spazi di Sonika, con il coordinamento dei musicisti Matteo Morini e Giuliano Sarti e incontri mensili del gruppo con le classi 2a T e 3a C dell'Einaudi. Qui, con il contributo degli insegnanti, vengono create le condizioni per uno scambio dinamico di conversazioni e gli studenti, una cinquantina in tutto, partecipano ai progetti della band mettendo a disposizione le loro competenze in ambito musicale, artistico e di progettazione grafica e audiovisiva.

