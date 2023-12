BIBLIOTECA BASSANI – Appuntamento martedì 19 dicembre 2023 alle 17 in via Grosoli 42 (Barco – Ferrara) Con il gruppo di lettura “Le scrittrici dimenticate” si parla di “Ritratto in piedi” il libro di Gianna Manzini

Sarà dedicato al libro "Ritratto in piedi" di Gianna Manzini il quarto incontro del gruppo di lettura "Le scrittrici dimenticate" in programma martedì 19 dicembre 2023 alle 17, alla biblioteca comunale Giorgio Bassani (via G. Grosoli 42, Barco - Ferrara).

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Viaggiatrici, avventuriere, gentildonne. Pochi le ricordano ma nei loro scritti, così come nelle loro vite, le autrici novecentesche riescono a far emergere orizzonti inediti. Otto incontri per otto scrittrici: Maria Bellonci, Sibilla Aleramo, Anna Banti, Gianna Manzini, Elsa Morante, Anna Maria Ortese, Natalia Ginzburg, Fabrizia Ramondino, Benedetta Craveri.

Il gruppo di lettura è formato da persone che leggono in privato un libro scelto in comune. La lettura viene poi condivisa: si parla del libro, se ne approfondiscono i temi, si condividono le emozioni provate.

Per info e iscrizioni: 0532797414 - info.bassani@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

