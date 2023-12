BIBLIOTECA BASSANI - Giovedì 21 dicembre 2023, alle 17, inaugurazione e proiezione in via Grosoli 42 (Barco - Ferrara) "Memorie dal popolo": in mostra alla Bassani le Case del Popolo nel ferrarese

Ripercorre la storia delle Case del Popolo nel ferrarese la mostra fotografica che giovedì 21 dicembre 2023 alle 17 sarà inaugurata alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Ferrara). Seguirà la proiezione di un documentario che, assieme alla mostra, rientra nel progetto realizzato da LegaCoop Estense, dal titolo "Memorie dal popolo. Emancipazione, partecipazione, educazione: le Case del Popolo a Ferrara prima e dopo il Fascismo".

L'appuntamento è a ingresso libero.

Per informazioni: info.bassani@comune.fe.it oppure telefonare a 0532797414

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

"Memorie dal popolo. Emancipazione, partecipazione, educazione: le Case del Popolo a Ferrara prima e dopo il Fascismo" è un progetto promosso da Legacoop Estense per raccontare un periodo della storia del '900 attraverso l'esperienza delle Case del Popolo nel ferrarese, dalla violenza squadrista al dopoguerra, con l'obiettivo di preservare la memoria storica e valorizzare questi luoghi, esempio di partecipazione popolare, stimolando una riflessione intergenerazionale sui temi della democrazia e della cittadinanza attiva. L'esperienza storica delle Case del Popolo viene raccontata attraverso:

- un documentario: un viaggio in bicicletta attraverso la provincia di Ferrara ci accompagna alla scoperta di luoghi e volti, che testimoniano un patrimonio di storie e aneddoti da custodire e tramandare per interrogare il nostro senso di comunità;

- un podcast: il racconto in audio dello scontro fra gli agrari più potenti d'Italia e i braccianti organizzati in leghe e cooperative in cui si inserì lo squadrismo fascista che vide proprio nelle Case del Popolo il bersaglio ideale;

- una mostra fotografica ed esperienziale, cui è affidato il compito emotivo di "raccoglimento" per una riflessione su spazi civili, memoria delle relazioni, oggetti e simboli, storie personali. Parole e luoghi diventano segnavia di una memoria collettiva per ripensare un'idea di comunità.

Il progetto è realizzato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, Legge regionale n.3/2016

