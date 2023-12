MUSEI E MOSTRE - Apertura al pubblico tutti i giorni dal 26 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 A Ferrara musei aperti per le festività natalizie e di inizio anno

In occasione delle prossime festività natalizie e di fine/inizio anno, i musei civici di Ferrara (Museo Schifanoia e Civico Lapidario, e Casa di Ludovico Ariosto), il Museo della Cattedrale e il Castello Estense saranno aperti in via straordinaria, senza giorno di chiusura, da martedì 26 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024, con i consueti orari.

Lunedì 25 dicembre 2023, Santo Natale, tutti i musei e il Castello saranno chiusi.

Lunedì 1 gennaio 2024 l'orario di apertura dei musei e del Castello Estense sarà dalle 14 alle 19.

All'interno del Castello estense dal 27 dicembre l'ala sud, i Camerini e la Sala dei Comuni saranno esclusi dal percorso di visita per consentire le operazioni di disallestimento delle mostre di Arrigo Minerbi e Linus (entrambe visitabili fino al 26 dicembre) e l'allestimento di nuove esposizioni che saranno aperte nelle prossime settimane.

La Torre dei Leoni sarà invece chiusa al pubblico il 30 e 31 dicembre per consentire l'allestimento dello spettacolo pirotecnico di Capodanno.

Per ulteriori info, prenotazioni e dettagli:

www.comune.fe.it/prenotazionemusei

www.castelloestense.it/it

Prosegue inoltre, a Palazzo dei Diamanti, la mostra dedicata ad Achille Funi, aperta al pubblico tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 (chiusura biglietteria 45 minuti prima), compresi il 25 e 26 dicembre 2023, l'1 e 6 gennaio 2024. Previste aperture serali straordinarie fino alle 23 (chiusura biglietteria alle 22) il 30 dicembre 2023 e il 5 e 6 gennaio 2024.

Per ulteriori info: www.palazzodiamanti.it

Immagine: Giovanni Vendramin, Natività, Museo della Cattedrale, Ferrara

Immagini scaricabili: