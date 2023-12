SPORT - DOMENICA 7 GENNAIO A COMACCHIO PARTE LA 48^ EDIZIONE. Assessore Maggi: "testimone della longevità del movimento podistico ferrarese" SI TORNA A CORRERE IL CIRCUITO PODISTICO A TAPPE DI CORSA SU STRADA TROFEO ‘OTTO COMUNI’

Ferrara, 28/12/2023. Presentata stamane alla stampa locale nella sala Arengo della residenza municipale, la manifestazione sportiva "Trofeo otto comuni 2024".

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti: Andrea Maggi, assessore comunale allo Sport, Eleonora Banzi, presidente UISP Ferrara, Daniele Trevisi, UISP Ferrara, i sindaci dei comuni coinvolti dal trofeo podistico a tappe.

Nell'introdurre la presentazione l'assessore Maggi ringraziando tutta l'organizzazione Uisp "consapevole della complessità di mettere in piedi una manifestazione su scala provinciale"

si è complimentato per "la bella iniziativa del Trofeo 8 Comuni che dimostra con le sue 48 edizioni la longevità del movimento podistico del ferrarese.

Una manifestazione consolidata sul territorio che -dopo il difficile periodo del Covid- si ripresenta e si snoda per ben tre mesi dal 7 gennaio con la prima tappa di Comacchio per arrivare sino ai primi di marzo a Formignana.

Per chi avrà la costanza di partecipare a tutte e cinque le tappe del podismo su strada anche la soddisfazione di collezionare i magneti di partecipazione dei cinque comuni e quello riassuntivo della manifestazione"

Scheda Informativa a cura dello Staff UISP Ferrara

Tutto pronto per la 48^ edizione del trofeo ‘otto comuni' appuntamento podistico su strada che ritorna per tutti gli appassionati di podismo. Ad ogni gara sarà consegnata ai partecipanti una calamita a tema del Comune che ospita il trofeo, con una calamita finale a chi le farà tutte.

Il primo appuntamento sarà con una ‘prima volta' per il trofeo ‘otto comuni' a Comacchio domenica 7 gennaio al parcheggio Ponte San Pietro con ritrovo dei partecipanti dalle 8.

Il programma con le partenze differenziate per distanza, che varrà per ogni singola tappa del trofeo ‘otto comuni', sarà alle 9.30 per le categorie primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, poi esordienti 600 metri, alle 9.45 ragazzi e cadetti che percorreranno 1500 metri e infine alle 10 partiranno gli adulti femminili e maschili, oltre la categoria allievi sulla distanza di 6 km.

Il calendario completo del trofeo ‘otto comuni' inizierà appunto nel mese di gennaio con due tappe il 7 a Comacchio, poi il 21 a Mezzogoro.

Si passa poi a febbraio il 4 a Formignana, mentre il 25 a Copparo.

La quinta e ultima tappa si terrà a Jolanda di Savoia il 3 marzo.

La storica manifestazione Uisp Ferrara è nata nel 1975 da un'idea dell'allora presidente del gruppo Oras Copparo Ivano Rossoni, che insieme all'amico Alberto Zanetti e Arci Uisp Ferrara.

Una manifestazione pensata con l'intento di promuovere e far crescere l'attività podistica in quelle zone dove da poco si era iniziato ad organizzare gare podistiche, mentre in città ormai questa disciplina era ormai consolidata. Fu così che prese vita il trofeo (allora) dei quattro comuni (Copparo, Formignana, Migliarino e Codigoro), che si correva in concomitanza con il trofeo ‘Città di Ferrara' di corsa campestre.

Visto il successo della prima edizione, conclusasi nel 1976 con le premiazioni a Copparo, il trofeo divenne dei sei comuni fino a diventare nel tempo l'attuale otto.

Erano gli anni del boom podistico, dove si contavano fino a quasi mille podisti e le tappe erano anche dieci nella provincia ferrarese. Da allora molte cose sono cambiate e i numeri sono certamente inferiori, ma il trofeo ‘otto comuni' è continuato ad essere molto partecipato dai podisti.

Le premiazioni saranno sempre in base alla categoria e i premiati saranno i primi cinque delle stesse, inoltre, anche nell'edizione 2024 avrà la speciale classifica del venticinquesimo ‘giro degli otto comuni' che premierà i primi e le prime tre in base alla miglior somma dei tempi di tutte le cinque prove del trofeo ‘otto comuni'.

Aggiornamenti e informazioni: https://www.uisp.it/ferrara/atletica/48-trofeo-degli-otto-comuni

