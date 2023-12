BIBLIOTECA CASA NICCOLINI - Giovedì 4 gennaio 2024 alle 17 alla Biblioteca per ragazzi (via Romiti 13) "Storie nella calza" in arrivo con l'avvicinarsi della Befana

Si intitola "Storie nella calza della Befana" l'appuntamento con le letture ad alta voce e il laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 10 anni in programma per giovedì 4 gennaio 2024 alle 17 alla Biblioteca per ragazzi Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara).

Tante storie saranno narrate dalle volontarie dell'Associazione Circi - Cerchio dei libri per trasportare in un'atmosfera di magia i partecipanti. Al termine verrà dato spazio alla fantasia con il laboratorio creativo.

Età consigliata: 4-10 anni

Partecipazione gratuita. I posti sono limitati e l'iscrizione è obbligatoria attraverso l'invio del modulo online: bit.ly/storienellacalza.

Per info: via Romiti 13, Ferrara, tel. 0532 418231, email info.niccolini@comune.fe.it

Immagini scaricabili: