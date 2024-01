LIBERIAMO L'ARIA – Martedì 2 e mercoledì 3 gennaio 2024 limitazioni alla circolazione anche per i diesel euro 5 e riduzione dei riscaldamenti Polveri sottili: a Ferrara confermate le misure emergenziali

In base alle previsioni di Arpae che indicano, per la città di Ferrara, il superamento della soglia di legge giornaliera di PM10 nell'aria, resteranno in vigore anche nelle giornate di oggi martedì 2 e domani mercoledì 3 gennaio 2024 (prossimo giorno di controllo Arpae) le misure emergenziali già attive in città dal 28 dicembre scorso, e definite dalle normative regionali per la tutela della qualità dell'aria e dalla specifica ordinanza del Sindaco di Ferrara (in vigore dall'1 ottobre 2023 al 30 aprile 2024 - in allegato scaricabile a fondo pagina e su CronacaComune del 29 settembre 2023).

Pertanto martedì 2 e mercoledì 3 gennaio 2024, nella fascia oraria dalle 8,30 alle 18,30, alle limitazioni della circolazione già previste dal lunedì al venerdì, nell'area del centro abitato di Ferrara (escluse le strade 'corridoio' - v. MAPPA a fondo pagina), per i veicoli più inquinanti, si aggiungeranno quelle per i veicoli DIESEL EURO 5 e i veicoli GPL/DIESEL O METANO/DIESEL FINO A EURO 5. Previste anche ulteriori misure tra cui il divieto di combustione all'aperto e la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati.

La previsione è emessa da Arpae con proprio Bollettino (in uscita ogni lunedì, mercoledì e venerdì) sulla base di un proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria (il bollettino è in allegato scaricabile a fondo pagina e consultabile alla pagina: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali).

La prossima uscita del Bollettino regionale sulla qualità dell'aria è prevista per mercoledì 3 gennaio 2024.

>> QUESTI NEL DETTAGLIO I PROVVEDIMENTI IN VIGORE DA GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2023 A MERCOLEDI' 3 GENNAIO 2024 (giorno di controllo Arpae):

- il divieto di circolazione nella fascia oraria 8.30 - 18.30 per tutti i veicoli a benzina fino a euro 2, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1, i veicoli DIESEL FINO A EURO 5, i veicoli GPL/DIESEL O METANO/DIESEL FINO A EURO 5 e i ciclomotori e motocicli fino a euro 1 (in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel, gpl/diesel e metano/diesel euro 5).

- il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore e sul rispetto delle altre misure;

- la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

SONO inoltre VIETATI:

- la sosta con motore acceso per tutti i veicoli;

- lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe, fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;

- qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc..), incluse le deroghe previste dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;

- l'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe emissiva fino a 3 stelle.

-------

