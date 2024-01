POLITICHE SOCIALI - Il 5 gennaio alla Sala Estense di scena la Amf Brass Band. Assessore Coletti: "La solidarietà unisce Ferrara" Associazione Musicisti di Ferrara e Ado fanno '15': alla Sala Estense ritorna il concerto a favore della Fondazione

Musica e beneficienza si mescolano nel nuovo appuntamento alla Sala Estense in nome della solidarietà. La Amf Brass Band, venerdì 5 gennaio a partire dalle 21 salirà sul palco della Sala Estense di piazza Municipale per suonare in favore della Fondazione Ado, con la memoria rivolta ad Antonio D'Adamo, musicista cofondatore della band The Bluesmen scomparso prematuramente nel 2005 per un male incurabile.

L'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara ha concesso il patrocinio all'evento , il cui ricavato sarà tutto devoluto alla Fondazione che si occupa di aiutare nello sviluppo della ricerca e nel fornire cure palliative ai malati oncologici, a domicilio e all'hospice.

"La solidarietà tiene unita la città di Ferrara - dice l'assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti -. Il nuovo anno si apre con un appuntamento tradizionale che ogni volta riesce a catturare l'interesse dei nostri concittadini, per il quale auspico una grande partecipazione. Solo così si può dare un contributo concreto alle attività portate avanti con determinazione e sensibilità da Ado. Ringrazio l'Associazione Musicisti di Ferrara per l'opportunità educativa e formativa che garantisce al territorio, e soprattutto per far sentire la propria vicinanza alle persone che necessitano di cure e conforto".

Quello fra l'Associazione Musicisti di Ferrara e Ado è un sodalizio storico, che si rinnova annualmente. Si tratta infatti del 15esimo concerto in memoria di D'Adamo dedicato alla raccolta fondi, divenuto dal 2006 un appuntamento fisso interrotto solamente negli anni della pandemia.

Il concerto è stato pensato per accompagnare il pubblico in un crescendo di emozioni e ricordi, con omaggio a grandi autori e interpreti, da Ennio Morricone a Stevie Wonder. La band è diventata un'importante realtà di aggregazione e socializzazione all'interno dell'Associazione Musicisti di Ferrara, che non dimentica di manifestare il proprio spirito solidale.

L'ingresso alla Sala Estense è ad offerta libera.

Immagini scaricabili: