MERCATI E VIABILITA' - Provvedimenti in vigore dalle 6 del sabato alle 24 della domenica A Ferrara anche nel 2024 la 'Fiera di cose d'altri tempi' in centro storico ogni primo week end del mese

Confermata anche per tutto il 2024 la collocazione della "Fiera di Cose d'altri tempi, Oggetti da Collezione e dell'Artigianato" a Ferrara in corso Porta Reno, piazza Trento Trieste (marciapiede antistante l'ex Palazzo della Ragione) e via Amendola, ogni prima domenica del mese e sabato antecedente, ad eccezione del mese di agosto.

Per consentirne lo svolgimento sono previste modifiche alla viabilità (ogni prima domenica del mese e sabato antecedente, dalle 6 del sabato alle 24 della domenica, ad eccezione del mese di agosto):

- Corso Porta Reno (tratto compreso tra Via Ragno e Piazza Trento Trieste): divieto di fermata su ambo i lati e divieto di circolazione a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli degli operatori su area pubblica necessari allo svolgimento della propria attività;

- Via Amendola (tratto compreso tra corso Porta Reno e via Gobetti): divieto di circolazione e di fermata a tutti i veicoli ad eccezione di quelli degli operatori su area pubblica necessari allo svolgimento della propria attività;

- Piazza Trento Trieste, lato sud, revoca dell'A.p.u .ed istituzione della Zona a Traffico Limitato, ammessi i soli esercenti il commercio su area pubblica assegnatari dei posteggi.