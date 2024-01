VIABILITA' - Provvedimenti in vigore lunedì 8 e martedì 9 gennaio 2024, dalle 8 alle 17, a Ferrara Un tratto di via Ghisiglieri temporaneamente interrotto al transito per lavori

Nelle giornate di lunedì 8 e martedì 9 gennaio 2024, dalle 8 alle 17, per consentire l'esecuzione di lavori a cura di privati, via Ghisiglieri, a Ferrara, sarà interrotta al transito (eccetto autorizzati) nel tratto compreso tra via Coperta e via Brasavola. Sarà consentito il passaggio (con ripristino temporaneo del doppio senso di circolazione) ai soli veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, a quelli al servizio dei disabili e ai mezzi di soccorso.

I pedoni e i velocipedi potranno circolare, compatibilmente con le esigenze del cantiere, solo in condizioni di massima sicurezza.

In vigore anche il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta.