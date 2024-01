SCUOLA - Venerdì 19 gennaio 2024 nella sala dell'Ex Refettorio del Chiostro di San Paolo con l'ass. Dorota Kusiak "La scuola più bella che c'è": teatro per gli studenti dedicato alla figura di Don Milani

"La scuola più bella che c'è" è la rappresentazione teatrale, con letture tratte dal libro su Don Lorenzo Milani, Barbiana e i suoi ragazzi, che verrà messa in scena venerdì 19 gennaio 2024 nella sala dell'Ex Refettorio del Chiostro di San Paolo, in via Boccaleone 19, dalle 9:30 alle 12:30, a cura del centro socio occupazionale Il Cuore di Chisciotte e con la presenza dell'assessore alla pubblica istruzione Dorota Kusiak. Il centro socio occupazionale attivato dalla cooperativa Azioni di Ferrara vede inserite 17 persone adulte con disabilità e farà in questa occasione la sua prima rappresentazione teatrale.

Le letture sono tratte dal libro "La Scuola più bella che c'è - Don Milani, Barbiana e i suoi ragazzi" di Francesco Niccolini con Luigi d'Elia e Sandra Gesualdi.

Ospite sarà l'autore del libro, Francesco Niccolini, autore di testi teatrali per alcuni importanti attori italiani (Marco Paolini, Alessio Boni, Vetrano e Randisi, Flavio Albanese e Luigi D'Elia), sceneggiatore di graphic novel, albi illustrati per bambini e con Mondadori ha pubblicato "Il Lupo e la farfalla" (premio Laura Orvieto nel 2019), "Manù e Michè - Il segreto del principe", che dopo la rappresentazione, risponderà alle domande del pubblico.

All'iniziativa parteciperanno alcune classi delle scuole medie superiori, per poter condividere con i giovani un momento di riflessione sulla figura di Don Milani, .

Il centro occupazionale Cuore di Chisciotte organizza al suo interno diverse attività creative e lavorative. Fra le attività che vengono organizzate ci sono laboratori di teatro, laboratorio artistico (con realizzazione di T-shirt, shopper bag, cappellini e quadri, dipinti a mano dai nostri ospiti), ginnastica dolce, laboratorio di CAA e Lis. In questi mesi sono state messe insieme diverse competenze così da poter realizzare la rappresentazione teatrale 'Nessuno si Salva da Solo!', ispirata al libro di Francesco Niccolini.

Immagini scaricabili: