BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 11 gennaio 2024 alle 17 incontro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Prodi e l'Italia dell'Ulivo": nel libro di Sergio Gessi la "cronaca di un'idea di buona politica"

Racconta la "cronaca di un'idea di buona politica" il libro di Sergio Gessi "Prodi e l'Italia dell'Ulivo" che giovedì 11 gennaio 2024 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). Introdurrà e dialogherà con l'autore Tito Cuoghi.

L'incontro, a cura del Consorzio Eventi Editoriali, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Questo volume raccoglie le pagine del diario di viaggio della pri­mavera 1995, quella che vide la genesi dell'Ulivo. Rappresentano una significativa e rivelatrice chiave di compren­sione dell'autentico pensiero di Romano Prodi e della sua idea di politica e di convivenza civile.



Sergio Gessi, ferrarese, è giornalista e docente. Ha lavorato con Gian Pietro Testa, Michele Serra, Claudio Fracassi, Angelo Agosti­ni, Paolo Pagliaro e molti altri eccellenti cronisti. Per venticinque anni ha insegnato Etica della comunicazione e Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico nelle Università di Bologna, Milano (Iulm) e Ferrara. È stato inoltre capo ufficio stampa al Policlinico di Modena e al Comune di Ferrara. Ha diretto una decina di giornali ed è autore di vari libri, fra i quali Spirito libero: un giornalismo senza padrini né padroni (2018), Responsabilmente li­beri. Per un'etica della comunicazione e dell'informazione (2019) e Giornalismo e verità (2020). Nella primavera 1995 è stato diarista del viaggio di Romano Prodi durante il tour Per l'Italia che vogliamo.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

