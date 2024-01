BIBLIOTECA BASSANI – Sabato 13 gennaio 2024 alle 10,30 incontro in via Grosoli 42 a Barco (Ferrara) Con il Gruppo di lettura "LeggerMente" si parla del libro di Lorenzo Gasparrini "Perché il femminismo serve anche agli uomini"

Sarà dedicato al libro di Lorenzo Gasparrini "Perché il femminismo serve anche agli uomini" ​il nuovo incontro del Gruppo di lettura "LeggerMente" in programma sabato 13 gennaio 2024 alle 10,30 alla biblioteca comunale Bassani (via G. Grosoli 42, Barco - Ferrara).

L'appuntamento, a cura di Giancarlo Moretti, è a partecipazione libera e gratuita, previa iscrizione ed è organizzato in collaborazione con il Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara.

Per informazioni e iscrizioni: biblioteca Bassani tel. 0532797414 - info.bassani@comune.fe.it

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Il principale inganno che la società crea nei pensieri e nei gesti degli uomini è l'illusione della loro libertà. Gli uomini non si riconoscono come vittime di stereotipi o costrizioni.L'autore ci propone un'alternativa a partire dalle riflessioni fondamentali dei movimenti femministi: la maggior parte dei problemi personali, relazionali, professionali che gli uomini hanno derivano da quello stesso sistema patriarcale e gerarchico che i femminismi per anni hanno descritto e analizzato. E ci mostra come questi possano essere utili anche agli uomini per riconoscere e decostruire le dinamiche di forza che li costringono in questa situazione.

Leggermente è un gruppo di lettura dedicato alle "discipline della mente". E' formato da persone che leggono in privato un libro scelto in comune. La lettura viene poi condivisa: si parla del libro, se ne approfondiscono i temi, si condividono le emozioni provate.



