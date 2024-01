BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 13 gennaio 2024 alle 10:30 appuntamento in via Grosoli 42. Aperte le iscrizioni "In punta di matita": alla Bassani un laboratorio di illustrazione in pillole per adulti con Manuela Santini

A chiusura della mostra "Solo matite nel mio cilindro", l'artista Manuela Santini propone un laboratorio di disegno e illustrazione dedicato agli adulti. L'appuntamento è per sabato 13 gennaio 2024, alle 10:30 alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco - Ferrara). Manuela guiderà i partecipanti alla creazione di illustrazioni per trasformare in immagini i versi di un testo poetico.

La partecipazione al laboratorio è gratuita su iscrizione, da effettuare contattando la biblioteca Bassani ai numeri 0532797414-418 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Manuela Santini nasce tra le dolci colline marchigiane con una matita in mano. Il desiderio di disegnare storie fantastiche la porta a Bologna dove si diploma in Pittura all' Accademia di Belle Arti e da lì, inizia il suo viaggio nel mondo dell'illustrazione per l'infanzia, collaborando negli anni con tanti editori, italiani ed esteri. Poi mette a riposo per un po' la matita e si lancia sul palcoscenico, qui si innamora follemente del teatro per ragazzi e con i suoi compagni di giochi, fonda l'Officina Teatrale Actuar con cui ha collaborato per anni. Ora vive e lavora a Ferrara, ha ripreso la matita in mano che a volte si trasforma in microfono e compare un illustr_attrice, che racconta storie magiche e crea bizzarri laboratori di illustrazione e teatro per bambini e adulti.



