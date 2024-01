BIBLIOTECA BASSANI - Martedì 16 gennaio 2024 alle 16 proiezione in via Grosoli 42. Ingresso libero Prosegue alla Bassani il viaggio con Monty Don e il Garden Club Ferrara alla scoperta dei giardini della costa adriatica

Secondo appuntamento martedì 16 gennaio 2024 alle 16 alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Ferrara) con i documentari del giornalista britannico Monty Don, alla scoperta dei giardini della costa adriatica. La rassegna di tre incontri (il terzo e ultimo è previsto per il 23 gennaio) è promossa dal Garden Club Ferrara e prevede la proiezione dei filmati della serie "Adriatic Gardens". Giovanna Mattioli, curatrice dell'iniziativa, presenterà le proiezioni e guiderà il pubblico nella comprensione, traducendo le spiegazioni di Monty Don.

L'iniziativa è a ingresso libero.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Nella serie "Adriatic Gardens" Monty Don, orticoltore, giornalista e scrittore britannico,

ci guiderà alla scoperta dei paesaggi e dei giardini che si affacciano lungo le coste del mar Adriatico. Un viaggio da nord a sud che ci coinvolge in modo particolare per la storia che ci lega a questo mare e che ci farà apprezzare maggiormente i luoghi conosciuti, grazie alla capacità di Monty Don di connettere, in modo sempre originale, il passato con la modernità.

Per informazioni: info.bassani@comune.fe.it o telefonare ai numeri: 0532797418-414.

