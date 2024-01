GIOVANI - Lunedì 12 febbraio 2024 nella sede di Area Giovani in via Mario Poledrelli 21 Progetto Mondi Possibili propone un Laboratorio di Videomaking, opportunità di crescita per giovani creativi dai 14 ai 19 anni

Nell'ambito del progetto 'Mondi Possibili', il Laboratorio di Videomaking organizza una nuova opportunità di incontro e crescita per ragazzi dai 14 ai 19 anni. I laboratori partiranno da lunedì 12 febbraio 2024, dalle 15 alle 17, per un totale di otto lunedì. L'iniziativa è promossa dall'UO Nuove Generazioni dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ferrara e gestita da Open Group e Il Germoglio.

Le attività gratuite si svolgeranno nella sede di Area Giovani, in via Mario Poledrelli 21 (Factory Grisù, Ferrara).

È necessario iscriversi inviando email all'indirizzo mondipossibili@opengroup.eu.

Per ulteriori info e contatti: Area Giovani Factory Grisù - via Mario Poledrelli, 21 - 44121

Orari: aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 18:30 - Telefono: 0532.900380

Immagini scaricabili: