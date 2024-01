BIBLIOTECA ARIOSTEA - RINVIATO a data da destinarsi - Mercoledì 17 gennaio 2024 alle 17 presentazione in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "1842", storie di donne e uomini fra terra e acqua nel nuovo romanzo di Moreno Po

aggiornamento >> RINVIATO A DATA DA DESTINARSI

Si snodano fra terra e acqua le piccole e grandi storie che compongono il nuovo romanzo di Moreno Po "1842" che mercoledì 17 gennaio 2024 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). Ne parleranno, assieme all'autore, Daniela Fratti e Fausto Bassini.

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Nel settembre ancora tiepido dell'anno 1842 il viaggio di un giovane «cannarino», dal ducato di Modena al Lombardo-Veneto asburgico, viene fermato da un imprevisto intoppo burocratico alla dogana pontificia di un minuscolo paese sperduto tra le Valli del Burana, in quel lembo di pianura fra Po, Secchia, Reno e Panaro ancora indeciso se essere terra o acqua, ma dove acqua e terra si contendono, da sempre, il destino degli uomini. Sarà per lui l'occasione di incontrare nuove storie, strane e differenti; storie che non avranno mai posto nella Storia; vicende simili a molte altre, senza le quali la storia di molti di noi sarebbe stata forse diversa. O, semplicemente, non sarebbe stata.

Moreno Po è nato a Pilastri di Bondeno nel settembre del 1953, la domenica del patrono. Vive a Bondeno. Nella sua più che quarantennale vita professionale di architetto ha pubblicato numerosi saggi e articoli sulla protezione e valorizzazione del paesaggio, sulla pianificazione territoriale strategica, sull'utilizzo delle risorse UE per lo sviluppo dell'economia locale. Suoi brevi racconti sono già comparsi su due antologie dedicate al Po (inteso come fiume). Per i tipi di Faust Edizioni hanno visto la luce due romanzi con protagonista la giornalista-detective padana Claire Fordiani: L'Ortolano del Gamberone (2021) e L'enigma di corso Riviera (2022).

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

